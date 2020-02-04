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Конкурс «Лучший экспортер» стартовал в Беларуси

04.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Белорусская торгово-промышленная палата начала принимать заявки на республиканский конкурс «Лучший экспортер 2019 года», сообщили БЕЛТА в пресс-службе БелТПП.

Конкурс «Лучший экспортер» стартовал в Беларуси

Основная цель — стимулирование развития экспортно ориентированного производства и повышение престижа отечественных изготовителей на мировом рынке. Во время конкурса будут определены победители в 22 номинациях (машиностроение и металлообработка, электроника и приборостроение, металлургия, пищевая промышленность, сельское хозяйство, образование и другие).

Участие могут принимать субъекты предпринимательской деятельности — резиденты Беларуси любой формы собственности, поставляющие на экспорт продукцию (работы, услуги и т.д.).

Конкурс состоит из 2 этапов. Отборочный (с 3 февраля) проводится региональными комиссиями, которые выбирают участников, имеющих лучшие показатели финансово-хозяйственной деятельности. Затем будет финальный этап (18 марта), где республиканская комиссия при БелТПП определит победителей.

Конкурс «Лучший экспортер» является ежегодным. Организаторами выступают Белорусская торгово-промышленная палата совместно с заинтересованными органами госуправления, облисполкомами, Минским горисполкомом, бизнес-союзами, Белорусской универсальной товарной биржей, страховой компанией «Белэксимгарант» и Администрацией Парка высоких технологий.

Белта

 
 
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Белорусская торгово-промышленная палата начала принимать заявки на республиканский конкурс "Лучший экспортер 2019 года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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