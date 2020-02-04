Samsung запатентовала колонку с гибким дисплеем

GizmoChina . Об этом сообщает





Как отмечается, компания запатентовала соответствующую идею в корейском Офисе по вопросам интеллектуальной собственности.





В патенте указано, что гибкий экран может не только вращаться вокруг корпуса, но и выполнять роль традиционного планшета.





Вероятно, колонка будет “умной” и может быть представлена вместе с голосовым ассистентом компании - Bixby.





В то же время, замечает издание, у Samsung еще не подтвердили планов разработки указанного устройства.