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Эрдоган: Турция не признает аннексии Крыма Россией и будет поддерживать крымских татар

04.02.2020 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Турция не признает аннексии полуострова Крым Россией и в дальнейшем вместе с Украиной будет поддерживать крымскотатарский народ, а также турок-месхетинцев и гагаузов.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве по результатам 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией при сопредседательстве президентов двух стран, пишет ukrinform

"Мы не признаем незаконной аннексии. Мы поддерживали и будем поддерживать суверенитет и целостность территории Украины вместе с Крымским полуостровом", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Анкара будет и впредь поддерживать крымскотатарский народ, а также турок-месхетинцев и гагаузов.

"Украина - это дом для многих народов, в частности крымских татар, турок-месхетинцев и гагаузов. Мы готовы совместно с Украиной осуществлять усилия для обеспечения их потребностей в жилье, образовании, духовных потребностей. Мы внимательно следим за положением крымских татар. Мы вместе с Украиной будем и дальше их поддерживать», - указал в своем выступлении президент Турции.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня находится в Киеве с официальным визитом.
 
 
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Турция не признает аннексии полуострова Крым Россией и в дальнейшем вместе с Украиной будет поддерживать крымскотатарский народ, а также турок-месхетинцев и...
 
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