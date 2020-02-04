Фестиваль-конкурс старинной музыки проведут в Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

Второй региональный фестиваль-конкурс старинной музыки "Старажытныя ўзоры" пройдет 20-21 февраля в Пинске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.





Впервые фестиваль состоялся в 2017-м. Тогда же было решено проводить его с периодичностью раз в три года. В отличие от первого организаторы существенно расширили рамки нынешнего форума. В этот раз помимо струнно-щипковых могут быть задействованы практически все музыкальные инструменты. Конкурс проводится среди исполнителей на фортепиано, органе, гитаре, лютне, домре, цимбалах, мандолине, скрипке, альте, виолончели, флейте, кларнете, гобое, саксофоне, трубе, баритон-горне, тромбоне, баяне и аккордеоне. Кроме того, помимо произведения эпохи Ренессанса или барокко участникам предоставляется право исполнить одну музыкальную композицию на выбор.

В конкурсе могут участвовать дети школьного возраста от 8 до 18 лет. На 31 января организаторам поступило 74 заявки из Пинска, Пинского, Столинского, Ивановского, Кобринского, Ивацевичского районов Брестской области. В основном это учащиеся музыкальных школ, детских школ искусств, учебных заведений с музыкальным уклоном среднего и младшего школьного возраста. Почти треть заявок подана от юных пианистов. Немногим меньше - от будущих скрипачей, гитаристов, баянистов и флейтистов.

Профессиональное мастерство юных музыкантов будут оценивать преподаватели средних специальных учреждений образования в сфере культуры из Бреста, Пинска, Барановичей. В каждой номинации определят победителей в соответствии с возрастной группой. Также жюри имеет право присудить Гран-при особо одаренному конкурсанту. Прослушивания пройдут на базе Пинской детской школы искусств. Гала-концерт лучших исполнителей проведут в концертном зале городского Дома культуры.

Организаторами фестиваля выступают Пинский горисполком и Пинская детская школа искусств. Мероприятие проводится с целью повышения профессионального мастерства юных музыкантов, развития исполнительской школы аутентичного направления, привлечения внимания к историческим и туристическим местам региона.