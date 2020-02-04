«Она потеряла почти всех». Девушку судят за ДТП, в котором погибли ее мать и бабушка

Авария произошла днем 25 августа 2019 года в районе поворота на Боровляны (Минский район). 19-летняя водитель Skoda ехала по трассе М3 Минск Витебск . На 12-м километре дороги она не справилась с управлением и в заносе выехала на встречку, где столкнулась с Land Rover.









В результате ДТП 70-летняя пассажирка Skoda от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель Skoda, ребенок и 41-летняя пассажирка были доставлены в больницу, где спустя несколько часов последняя скончалась. Водитель Land Rover и трое его пассажиров, двое из которых дети, были госпитализированы.





Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).





TUT.by , небольшой зал суда Минского района был полон людей: обвиняемая и ее адвокат, двое потерпевших, много слушателей, среди которых — близкие обвиняемой, за дверями — один свидетель. Пострадавшие, которые ехали на Land Rover, на заседание не явились: известили суд, что из России ехать им далеко, а потому просят рассматривать дело в их отсутствие. Как пишет, небольшой зал суда Минского района был полон людей: обвиняемая и ее адвокат, двое потерпевших, много слушателей, среди которых — близкие обвиняемой, за дверями — один свидетель. Пострадавшие, которые ехали на Land Rover, на заседание не явились: известили суд, что из России ехать им далеко, а потому просят рассматривать дело в их отсутствие.





Гособвинитель озвучил данные экспертизы: Skoda Octavia, которой управляла Юлия, ехала со скоростью 126 км/ч. При этом автомобилистка имела право двигаться не больше 70 км/ч — как молодой водитель со стажем управления авто до двух лет. По сведениям прокурора, девушка беспричинно выехала за пределы проезжей части, потеряла контроль над управлением автомобилем, который впоследствии ушел в занос и столкнулся Land Rover на российских номерах.





Обвиняемая виновной себя не признала. В первый день рассмотрения дела в суде девушка отказалась от дачи показаний — сослалась на плохое самочувствие.





Юлия, 20-летняя студентка третьекурсница одного из столичных университетов. Родом девушка из Витебской области, сейчас живет в Минске. Skoda Octavia, на которой она попала в аварию, раньше принадлежал ее отцу, но после его смерти автомобиль перешел в собственность его супруги и двоих детей.





Погибшие в аварии женщины — мать обвиняемой и ее бабушка по материнской линии. Серьезные травмы получил брат автомобилистки — 9-летний Дима.





«Просим свободы ее не лишать»





Первым слово в суде предоставили пострадавшим. Это родной дядя обвиняемой девушки и ее бабушка — мать отца, которая представляет интересы своего несовершеннолетнего внука Димы.





— Юля и ее мать, моя сестра, в пятницу приехали к нам в г Глубокое. В воскресенье они уезжали. Юля была за рулем, спереди справа села моя мать, сестра — сзади справа, а племянник Дмитрий сзади слева. Погода ясная была, хорошая, — вспоминает пострадавший Геннадий.





Мужчина говорит, что противопоказаний для управления авто у его племянницы не было, спиртное она не употребляла вообще. По его мнению, машина была исправна, техосмотр пройден. Водительские права девушка получила около года назад и была очень щепетильна в вопросах безопасности. То, что по результатам экспертизы было установлено превышение скорости, по словам Геннадия, «ошибка какая-то, не могла она так быстро ехать».





— Они уехали, а через некоторое время моя жена начала звонить Юле, потом прибежала и сказала, что наши родные разбились. Позвонил тогда я, взял трубку сотрудник МЧС и сказал: женщина все… А сестра моя в больнице.





Дядя заявил, что никаких претензий к племяннице не имеет и попросил у суда, чтобы Юлю не лишали свободы, «нам и так хватило». Также мужчина не заявлял гражданский иск о материальном возмещении морального вреда.





Племяннику Дмитрия, который получил в аварии травмы, на заседание не привели. Его опекун — бабушка по отцовской линии — объяснила: мальчик почти четыре месяца был на вытяжке, он еще полностью не восстановился, находится на домашнем обучении, поэтому не стоит его волновать.





— Я сейчас живу с детьми [внуками]. С Юлей я в прекрасных отношениях. Девочка хорошая, с золотой медалью школу закончила, — сразу вносит ясность женщина. — Занос был, а отчего он возник… Я не считаю ее виноватой, она столько уже перетерпела.





Женщина отметила: во время поездки была помеха была — бабушка уронила телефон под ноги Юле, это привело к ДТП. Кстати, на этой же версии настаивает и дядя Геннадий: об этом родственникам рассказала сама девушка.





— Дима сказал, что ничего не помнит, он только плачет и жалеет Юлю. Прошу, не лишайте ее свободы. Она всех потеряла. Никого не осталось, кроме меня, дяди и брата, а внука ведь еще воспитывать надо, — обратилась женщина к суду.





Суд продолжится сегодня.