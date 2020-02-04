|
Таким угол Машерова и бульвара Шевченко в Бресте вы ещё не видели. "Ламповым"
04.02.2020 09:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брест, вторая половина 1960-х. Сегодня это проспект им. П.М. Машерова и бульвар им. Т. Шевченко. Прекрасный снимок находится в группе журнала "Наша гісторыя - навукова-папулярны часопіс" (Facebook). Тогда это была ещё ул. Московская.
В комментариях
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by