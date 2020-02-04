Источник материала: Виртуальный Брест

Брест, вторая половина 1960-х. Сегодня это проспект им. П.М. Машерова и бульвар им. Т. Шевченко. Прекрасный снимок находится в группе журнала "Наша гісторыя - навукова-папулярны часопіс" (Facebook). Тогда это была ещё ул. Московская.







(фото опубликовал Иван Чайчиц)

Цяпер знак на Варшаву і Ковель каля крэпасці праз новы мост :) #brest_by pic.twitter.com/exL0GR2oJU — Воля на волі (@brestguide) January 30, 2020





В комментариях к посту в ВК добавили ещё один вариант этого места. Узнаёте? Вот бы вернуть указатель на это место в качестве туристической достопримечательности!



