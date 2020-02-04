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Таким угол Машерова и бульвара Шевченко в Бресте вы ещё не видели. "Ламповым"

04.02.2020 09:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брест, вторая половина 1960-х. Сегодня это проспект им. П.М. Машерова и бульвар им. Т. Шевченко. Прекрасный снимок находится в группе журнала "Наша гісторыя - навукова-папулярны часопіс" (Facebook). Тогда это была ещё ул. Московская.

Таким угол Машерова и бульвара Шевченко в Бресте вы ещё не видели. "Ламповым"


(фото опубликовал Иван Чайчиц)

Таким угол Машерова и бульвара Шевченко в Бресте вы ещё не видели. "Ламповым"

В комментариях к посту в ВК добавили ещё один вариант этого места. Узнаёте? Вот бы вернуть указатель на это место в качестве туристической достопримечательности!

Таким угол Машерова и бульвара Шевченко в Бресте вы ещё не видели. "Ламповым"

 
Теги: Брест
 
 
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  Брест, вторая половина 1960-х. Сегодня это проспект им. П.М. Машерова и бульвар им. Т. Шевченко. Прекрасный снимок находится в группе журнала "Наша гісторыя -...
 
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