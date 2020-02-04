Фига в восточном направлении и одна большая проблема белорусов

Прям на душе теплеет от такого мирового небезразличия к судьбе нашей родины и уже даже хочется пожелать удачи «диктатору»-трудоголику, не пожалевшего свой выходной ради спасения независимости Беларуси. Но тут как-то сам собой всплывает один сюжет десятилетней давности.





Последние дни кто только ни хотел нас вытянуть из этой «братской» ямы, которую наши союзники усиленно осушают своими коварными планами. Латыши гостеприимно открывают свои порты для транзита, польские дипломаты обещают всяческую поддержку, а США рады предоставить нам все ресурсы на 100% — только попроси.





Впрочем, все предложения сводятся примерно к одному: можете покупать, возить, качать, как могли это делать и вчера, и 5 лет назад и даже 25. Предложение от США из этой же категории.





Конечно, радость белорусов понятна. В понимании обывателей получить предложение по нефти от политического руководства страны — это значит получить выгодную скидку. С Россией, например, так всегда и работало. Достаточно было перетереть президентам за чашечкой чая с малиновым вареньем — и нефть тонкой струйкой текла в нашу страну по самым выгодным ценам.





Но с США такое точно не прокатит. Сложно себе представить картину, как в Белом доме Трамп собирает руководителей нефтяных концернов и ставит перед фактом: «— С завтрашнего дня будете поставлять в Беларусь нефть по цене ниже, чем всем остальным. — Куда-куда? — Мы хотим поддержать суверенитет и независимость этого государства. — Чего-чего? — Ну, и, возможно, укрепить свои позиции в этом регионе. Если получится». М-м, какое выгодное предложение!





Нет, в США интересы бизнеса и политики — это как мухи и котлеты. Их пересечение возможно только в том случае, если эти котлеты изначально предназначались для мух и данное пересечение выгодно и мухам и котлетам, а не конкретному товарищу из Белого дома. И уж тем более не товарищу из дома на Карла Маркса.





Наверное, нынешнее обилие предложений от сильных мира сего тешит самолюбие белорусского руководства: мол, смотрите, какие мы тут востребованные! Но получить предложение и воспользоваться им — это две большие разницы. Тем более что и предложений-то по большому счету нет.





Но даже если и будет, то белорусам рано потирать руки и крутить фиги в восточном направлении. Хочется напомнить 2010 год и события, которые тому предшествовали. Ведь тогда Россия и Беларусь также сильно поцапались накануне выборов. И точно так же в нашу страну заспешили всякие иностранные ласточки, готовые посулить нам «золотые горы» всего лишь взамен на «хорошее поведение» на выборах. И, кстати, тогда предложение было дейст ельно весомое — 3 миллиарда евро, которые Беларусь сможет получить от ЕС в случае проведения демократических выборов.





«Он обещал!» — не скрывали своего восторга министры иностранных дел Германии и Польши после встречи с Александром Лукашенко. И даже сам адресат довольно поглаживал свой живот, в мыслях уже пересчитывая европейскую денюжку.





Но десятки тысяч протестующих на площади сильно отрезвляют. И вновь под крылом таких же «черненьких» и «авторитарненьких», пусть и с имперскими замашками, оказалось уютнее и теплее, чем на твердом полу европейской демократии, на котором трон почему-то стоит крайне неустойчиво.





Многие прекрасно помнят, чем все закончилось 10 лет назад. И сейчас этот сюжет как будто снова повторяется. Опять накануне выборов между союзниками накаляются страсти, сосед хочет подешевле «купить» что плохо лежит, а белорусские власти, гордо отвернувшись, становятся вдруг такими чуткими и небезразличными к европейским демократиям и их гонцам.





Поэтому предложений сегодня может быть бесчисленное множество. В том числе и крайне выгодных. Но есть одна большая проблема. Выбирать, в какую сторону нам податься, будет один конкретный человек. А он выбирает всегда одинаково — себя любимого. Вне зависимости от того, насколько выгодно это всей стране. И никаких других критериев тут нет.





А все эти разговоры по поводу Запада и Востока, ползаний на коленях или гордом вставании оставьте в пользу бедных.