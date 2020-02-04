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Лукашенко подтвердил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве со Шри-Ланкой

04.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабаю Раджапаксу с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Убежден, что ваша страна после успешного завершения избирательной кампании прошлого года продолжит устойчивое социально-экономическое развитие в условиях мира и стабильности», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в дальнейшем плодотворном белорусско-ланкийском сотрудничестве в различных отраслях. «Рассчитываю на вашу личную поддержку», — подчеркнул глава государства.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабаю Раджапаксу с Днем Независимости. Об...
 
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