Лукашенко подтвердил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве со Шри-Ланкой

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабаю Раджапаксу с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Убежден, что ваша страна после успешного завершения избирательной кампании прошлого года продолжит устойчивое социально-экономическое развитие в условиях мира и стабильности», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в дальнейшем плодотворном белорусско-ланкийском сотрудничестве в различных отраслях. «Рассчитываю на вашу личную поддержку», — подчеркнул глава государства.

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