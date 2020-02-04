Вячеслав Сивчик получил 15 суток ареста за акцию против интеграции

сайт ПЦ "Весна". Такое решение 3 февраля принял судья суда Партизанского района Минска Анатолий Борисёнок, пишетПЦ "Весна".





Суд по этому административному делу по статье 23.34 КоАП переносился несколько раз из-за того, что Сивчик находился за границей. Сегодня его также не было на заседании. Судья уточнил, что срок ареста будет считаться с момента задержания активиста.





Впереди у Вячеслава Сивчика еще четыре суда, которые должны состояться в суде Партизанского района 4, 5, 6 и 7 февраля.