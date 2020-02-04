ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинск прибудет ковчег с мощами святителя Луки Крымского и великомученицы Екатерины

04.02.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинск прибудет ковчег с мощами святителя Луки Крымского и великомученицы ЕкатериныПо благословению Архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана в пинском храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских с 7 по 25 февраля будет пребывать ковчег с мощами святителя Луки Крымского и великомученицы Екатерины.

Торжественная встреча мощей состоится 7 февраля в 16.00.
Поклонение ежедневно с 8.00 до 20.00 до 25 февраля.

К храму святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских можно проехать автобусами №№ 7, 17, 18, 13а, 32.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> По благословению Архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана в пинском храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских с 7 по 25 февраля будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штангист-подросток сломал позвоночник на соревнованиях. Его мать видела это в прямом эфире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика