В Пинск прибудет ковчег с мощами святителя Луки Крымского и великомученицы Екатерины

Источник материала: Полесская правда

По благословению Архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана в пинском храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских с 7 по 25 февраля будет пребывать ковчег с мощами святителя Луки Крымского и великомученицы Екатерины.

Торжественная встреча мощей состоится 7 февраля в 16.00.

Поклонение ежедневно с 8.00 до 20.00 до 25 февраля.

К храму святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских можно проехать автобусами №№ 7, 17, 18, 13а, 32.