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В Пинск прибудет ковчег с мощами святителя Луки Крымского и великомученицы Екатерины
04.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По благословению Архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана в пинском храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских с 7 по 25 февраля будет пребывать ковчег с мощами святителя Луки Крымского и великомученицы Екатерины.
Торжественная встреча мощей состоится 7 февраля в 16.00.
К храму святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских можно проехать автобусами №№ 7, 17, 18, 13а, 32.
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