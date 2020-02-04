Пинчанка отметила 100-летний юбилей

Источник материала: Пинский Вестник

Число долгожителей пинчан увеличилось: в завершающий день января 100-й день рождения встретила Нина Андреевна Кузина.



По этому случаю собралась многочисленная родня. Бабушку окружили правнуки. Особую значимость празднику привнесло поздравление от горисполкома, которое с цветами и подарком передал виновнице торжества начальник управления по труду, занятости и социальной защите Сергей Кацко (на снимке). Именинницу чествовали представители территориального центра социального обслуживания населения г. Пинска и ОАО «Полесье».



На Пинщину уроженка деревни Черная Вирня, что в Жлобинском районе, попала в военное лихолетье. Нина Андреевна до сих пор с содроганием вспоминает этот период своей жизни. Немецкие каратели сожгли ее родное поселение, уничтожили много жителей. Другого выхода не было, как скрываться. Патриоты помогли ей выжить, а затем девушку, знакомую с сестринским делом, определи ухаживать за ранеными партизанами. Так она оказалась в наших местах, в Стошанах. После войны осталась в Пинске, вышла замуж. Работала на швейной фабрике, а затем, до выхода на заслуженный отдых, - в цехе ширпотреба трикотажного объединения.



Свою родословную Н.А.Кузина продолжила пятью детьми, а те в свою очередь - девятью внуками, 14 правнуками и двумя праправнуками.



На сегодняшний день в Пинске проживают четыре человека, преодолевших столетний рубеж. И все женщины.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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