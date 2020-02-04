ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штангист-подросток сломал позвоночник на соревнованиях. Его мать видела это в прямом эфире

04.02.2020 08:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

— Стараюсь не плакать, чтобы мама не переживала, — пробормотал под запись юный штангист Дмитрий Ходас. 9 декабря он выиграл бронзу юношеского чемпионата Европы в двоеборье и сильно пострадал: повредил позвоночник, в результате чего нижнюю часть тела подростка парализовало. Как это произошло и что ждет Диму дальше? Об этом SPORT.TUT.BY рассказали немногословный Дима, его мать, тренер и чемпионы — звезды тяжелой атлетики.


Фото из личного архива Дмитрия Ходаса

Что случилось?

В декабре 2019-го юношеская сборная по тяжелой атлетике отправилась на чемпионат Европы в израильский Эйлат, где белорусы выиграли много медалей и установили пять мировых, сорок европейских и пятьдесят национальных рекордов. Среди триумфаторов оказался и наш герой 16-летний Дмитрий Ходас (весовая категория до 67 кг). Но вернуться домой на своих двоих он не смог.

Причиной травмы, которую врачи описали как закрытый переломовывих с ушибом и сдавливанием спинного мозга, стала неудачная третья попытка Ходаса в толчке. Парень заявил вес в 146 кг. Если бы справился с ним, то помимо малого золота в рывке выиграл бы еще и золото по сумме двоеборья.

Вышло же так, что Дима взял вес на грудь, попытался поднять штангу над собой, но затем потерял контроль над ней и упал, а снаряд придавил его. На видео ниже трудно понять, в какую именно часть тела пришелся удар. Кажется, в область правого плечевого сустава.

С тех пор Дима не встает.

Предупреждаем: видео не для слабонервных

Источник: YouTube-канал Israel Weightlifting Federation

Открыть/скачать видео (2.36 МБ)

«Все здоровье отдал. Спрашивается — кому? Ради чего? Глупо. Глупо инвалидом стал»

Дима родом из Хойников. В тяжелую атлетику пришел, когда ему не было и десяти лет. На областных соревнованиях проявлял характер, чем заслужил приглашение в Бобруйское государственное училище олимпийского резерва. Здесь сильное отделение тяжелой атлетики и хорошая база.

— Штанга была у него на первом месте, и восьмиклассником он заявил мне: «Если не пустите в Бобруйск, „уцяку“ из дома», — рассказывает мама подростка Наталья. — Еще добавил, что, если не пущу, он будет припоминать мне это много раз, так как считал, что мог многого добиться в спорте. Ладно, подумала, это дело его жизни. Узнала, что в Бобруйске сын будет ходить в школу и на тренировки по одному адресу и что там его будут кормить, и успокоилась.

К пятнадцати годам Диме дали звание кандидата в мастера спорта, а после юношеского чемпионата Европы — мастера. Любая мать будет рада успехам сына. Я только боялась, как бы он не слишком сильно рвался. Он у меня такой: если в чем и соревноваться, то только для того, чтобы быть первым. А я просила его: «Не рвись так, не рвись! У тебя тяжелый спорт». Жила со страхом. Интуиция не подвела.


Наталья в прямом эфире видела, как сломался ее сын. Перед финальной попыткой в толчке ей позвонил первый тренер Димы Виктор Сороколетов и сообщил, что тот идет на золото, а также поделился ссылкой с трансляцией юношеского чемпионата Европы.

— Как увидела… Лучше бы не смотрела, — речь Натальи оборвалась, а глаза налились слезами. Через паузу она обратилась к нашему фотографу:

— Не надо меня снимать. […] Я позвонила Вите [Сороколетову], а он мне: «Не переживайте! Может, там все обошлось?» — «Да? Но ноги „не движутся“. Не движутся!» У меня случилась истерика. Представьте, что можно чувствовать, когда видишь такое. Молилась, чтобы хотя бы позвоночник был цел.

10 декабря вылетела к сыну (перелет Натальи оплатил Белорусский тяжелоатлетический союз. — Прим. TUT.BY). Дима несовершеннолетний. Ему требовалась операция, а врачам — мое разрешение на нее. По прибытии узнала, что у сына парализована нижняя часть тела. Он находился под наркозом. Посмотрела на его ноги — какой там спорт? Потом он очнулся. «А как ты тут появилась?» — удивился.


Фото из личного архива Дмитрия Ходаса

У больничной койки в Беэр-Шеве Наталья познакомилась с тренером Димы. Ни на него, ни на кого-либо еще женщина зла не держит. В пылу спортивной борьбы ее сына никто не остановил бы от злосчастной попытки в толчке, уверена она.

— Все здоровье отдал [Дима], — на эмоциях выпалила мать. — Спрашивается — кому? Ради чего? Глупо. Глупо инвалидом стал (Ходасу дадут справку о том, что он получил производственную травму, а затем присвоят группу инвалидности. — Прим. TUT.BY). Каб знала, что так будет, ни в какой Бобруйск не отпустила бы. Да и не сбежал бы он никуда! Просто упрекал бы меня всю жизнь, что не пустила его.

«Риска не было никакого, и я всегда спрашиваю у ребенка перед подходом, готов ли он взять вес»

Говоря о тренере Валерии Сизенке, сомнений быть не может: Дима находился в надежных руках.

Сизенок вместе с коллегой Рабиковским подготовил серебряного призера Олимпийских игр 2016 года Дарью Наумову, работал с чемпионом мира и Европы Евгением Тихонцовым, является тренером сборной по тяжелой атлетике, фокусируясь на подготовке резерва, и в апреле 2019 года получил из рук президента страны Александра Лукашенко награду «За трудовые заслуги».


В апреле 2019-го Валерий Сизенок получил медаль «За трудовые заслуги» из рук президента Беларуси Александра Лукашенко. Фото: president.gov.by

В группе Сизенка Дима находился с тех пор, как переехал в Бобруйск на учебу. Подавал надежды и за три года вышел на уровень, который позволяет бороться за медали на крупных международных стартах. Первым таким для Димы был как раз юношеский чемпионат континента в Израиле.

— Чувствую ответственность и вместе с тем сожаление, — откровенен Валерий Сизенок. — Дима — молодой парень, который находился в начале спортивного пути. С большим спортом у него все, дальше сможет заниматься только физкультурой. Нужно помочь ему восстановиться. Его травма — боль для тяжелоатлетической семьи Беларуси.

Из разговора с тренером следует, что толчок с весом 146 кг Дима не отрабатывал в тренировочном режиме.

— Однако 145 кг он толкал со стоек и те же 145 кг брал на грудь, то есть разница между попыткой на 146 кг и максимальным весом, с которым имел дело Дима, составила всего 1 кг, — заметил Сизенок. — Риска не было никакого, и я всегда спрашиваю у ребенка перед подходом, готов ли он взять вес.

— То есть это ребенок принимает решение по весам?

— Нет, но его мнение тренер учитывает. Нужна обратная связь, чтобы определиться с тактикой. Еще раз: 145 кг Дима поднимал на тренировках, а успешная попытка на 146 кг принесла бы ему первое место в тотале.

«Кислород перестал поступать в кровь, а это как удушье»

— Штанга упала прямо на него, — вспоминает трагический эпизод Валерий Сизенок. — Наша теория: Диме передавило сонную артерию, он автоматически выбросил руки над собой и «поплыл»… Кислород перестал поступать в кровь, а это как удушье, приводящее к слабости.

— Все прошло очень быстро, — без интереса к беседе говорит сам Дима. Видео с неудавшейся попыткой он пересматривал свыше тридцати раз. — Упал, а штанга сверху на меня. С минуту кричал. Было трудно дышать. Мне подняли ноги. Посмотрел на них, но не почувствовал. Потерял сознание. Пришел в себя, а меня уже везли в больницу. Что-то укололи, потом отправили на вертолете в другой город.


Тренер Димы Ходаса Валерий Сизенок

— Как только все случилось, я выбежал на помост, что запрещено правилами, и пытался помочь ребенку, — развернуто пересказывает историю тренер. — Дима сказал, что ему тяжело дышать. Стал звать врача, а мне говорят: «Вам нельзя здесь находиться. Уйдите». В тренерском штабе мы еще не осознавали тяжесть последствий. Считали, что речь идет об ушибе, и представить не могли, что на самом деле — о переломе позвоночника. Такого в Беларуси еще не было.

Главный судья соревнований отправил меня вслед за Димой в Беэр-Шеву. Вскоре рентгеновские снимки пролили свет на ситуацию. Требовалась операция, федерация привезла маму Димы. Нам позвонил замминистра спорта и туризма Александр Барауля: спросил, в каком состоянии мальчик, чтобы донести информацию до высшего спортивного руководства.

По словам матери Димы, операция в Израиле «была необходима, чтобы вправить позвоночник, так как врачи диагностировали переломовывих со смещением». Все расходы покрыла страховка.

— После транспортировки в Беларусь 19 декабря Диму госпитализировали в РНПЦ травматологии и ортопедии, — продолжила Наталья. — В январе Диме провели еще одну операцию — удаление грыжи и межпозвоночного диска с установкой импланта, и у него перестали болеть голова и спина. И там, и здесь медики сделали все необходимое. Теперь нужно залечить пролежни и глубокую рану, образовавшуюся в теле в связи со смещением позвоночника. Так-то он здоровый человек. Не хватает какой-то кнопки, чтобы «запустить» ноги.


Медали Димы Ходаса на юношеском чемпионате Европы: бронза по сумме двоеборья и малое золото в рывке

В РНПЦ травматологии и ортопедии к Диме приходил психолог. Он отверг помощь специалиста.

— До конца не понимает, что произошло, — считает Наталья. — Думает, что завтра-послезавтра встанет. Или это я ему даю такую надежду. Все будет хорошо, повторяю ему. А что мне еще говорить? Да, наверное, не скоро все будет хорошо, но будет. Отсюда у него и настроение такое.

Я прошу Диму поговорить со мной и обычно слышу в ответ: «Не хочу». Представьте, столько времени пролежать в кровати! А мальчик подвижный. […] Сразу телефон в руки не брал. Смотрел в никуда. Похудел на пять килограммов. Сейчас потихоньку возвращается к жизни. К нему приезжали друзья из Бобруйска и Хойников. Была в больнице и его девочка — поддерживает как может. Они все время переписываются. Спасибо ей большое.

«На тренировках замечала, как в голове прокручивается картинка с падением Димы»

Как только Диму перевели из реанимации РНПЦ в общую палату после второй операции, его навестили ребята из нацкоманды по тяжелой атлетике: Дарья Наумова и Евгений Тихонцов — титулованные ученики Валерия Сизенка, а также Алексей Мжачик и Максим Мудревский. Они впервые увидели Диму после тяжелой травмы.

— Кого я больше всех уважаю, так это Тихонцова, — коротко обозначил Дима до прихода ребят. — Почему? Не знаю. В личном общении с ним всегда просто. Веселый парень. Когда он был на сборах в Бобруйске, мы часто виделись.

— Как ты в целом? — спросил Женя Тихонцов у Димы при встрече.

— Нормально. Ничего не болит.


Тяжелоатлеты Евгений Тихонцов (слева направо), Алексей Мжачик, Максим Мудревский и Дарья Наумова

Выяснилось, что Женя и со товарищи тоже видели попытку Димы на 146 кг.

— Мы все в тяжелой атлетике дружим, поэтому всегда смотрим выступления друг друга, — объяснил он. — 9 декабря мы находились на сборах в Бобруйске, так что да, следили за своими. Потренировались, посмотрели рывок, а это упражнение Дима выиграл. Затем мы пошли в гостиницу. Разбрелись по номерам. Я вновь вернулся к просмотру трансляции. Понимал, что что-то случилось… Отделение тяжелой атлетики в Бобруйске стояло на ушах. Никто не мог поверить, что такое может произойти у нас.

— Боль в связи с травмой Димы отразилось на моральном духе сборной?

— Конечно. После этой истории я несколько дней не трогал штангу. Никто из тех, кто приехал к Диме в этот раз, не прикоснулся к штанге.

— На тренировках замечала, как в голове прокручивается картинка с падением Димы, — вторила Тихонцову Даша Наумова. Она следила за выступлением Ходаса по онлайн-протоколу. Успела адресовать ему поздравление с завоеванием бронзы в двоеборье и только затем узнала подробности. — Пересмотрела видео и поняла, что поторопилась поздравлять. Слезы? Это тоже было.

«Чтобы Дима поправился, нужны деньги»

Помимо того, что именно случилось с Димой в момент фиксации веса в упоре стоя, волнует еще один вопрос. Почему мальчишка не увернулся от штанги, когда понял, что не удается удержать вес.

— Просто если у нас уже и летит штанга, то на уровне инстинкта ты ныряешь вперед, — разделяет недоумение Леша Мжачик. — Никто не понял, почему Дима не смог. Отсюда все и спрашивают, попыл он или не поплыл.

— Придушило? — уточнил у Димы Женя Тихонцов.

— Нет, — твердит тот.

— А меня постоянно душит, — признался Женя. — Постоянно.

— Выполняешь элементы в полусознании, — согласился с Женей Леша. — [Под нагрузками] руки становятся вялыми. Жесткий спорт. […] У нас у всех тоже хватает травм. Болят спины, локти, колени, плечи. Что будет в старости, непонятно.


Дарья Наумова и Алексей Мжачик у больничной койки Димы Ходаса

— Что нужно, чтобы Дима поправился? — спросили мы у матери подростка

— Чудо, — ответила Наталья. — Дай бог, встанет. С таким характером, как у него, должен встать. Иначе, иначе…

— Нужны для этого деньги, — считает Женя Тихонцов. — Наша сборная помогает Диме: спорстмены в личном порядке и федерация. По-другому и быть не может. Он наш, свой человек.

Даша Наумова рассказала, что белорусские штангисты стремятся привлечь внимание к проблеме Димы любителей тяжелой атлетики. Делают это через социальные сети и зарубежные каналы с тем, чтобы побудить спортсменов оказать финансовую помощь Ходасу. Ему ведь необходима реабилитация

— Минспорта, тяжелоатлетический союз и все-все-все ждут момента, когда после лечения в РНПЦ Диме потребуется их поддержка, — утверждает Валерий Сизенок. — Не забываем нашего мальчика, а вообще его случай — второй подобный в мире. Первый — история азербайджанского подростка.

Пять лет назад он тоже сломал позвоночник на юношеских соревнованиях по тяжелой атлетике, причем у него отнялись не только ноги, как у Димы, но и руки. Мы связывались с семьей паренька. Оказывается, он уже встал, хоть в основном и передвигается на коляске. Сначала его прооперировали в Израиле, потом отвезли на лечение в США. Рассчитываем обратиться к этому опыту.


Максим Мудревский крепко пожимает руку Диме Ходасу

Пока известно лишь то, что после выписки из РНПЦ травматологии и ортопедии Диму Ходаса перевезут в реабилитационный центр в Аксаковщине.

— Как шел на последний подход до конца, так и сейчас иди, — на прощание попросил Диму Леша Мжачик.

— Звони-пиши, если что. В «инсту» бомби смело, даже ночью, — сказал Ходасу Тихонцов и уже за пределами палаты произнес жизнеутверждающую вещь:

— Есть у меня чуйка, что этот парень со всем справится. Уверен на сто процентов!

Если вы хотите помочь Дмитрию Ходасу в сборе средств на реабилитацию, то можете сделать это несколькими способами.

Прямое перечисление средств на банковскую карту Димы Ходаса: номер карты — 4255 2003 0252 4947, действует до 03/20.

Благотворительные счета открыты в филиале АСБ Беларусбанк № 500 — г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X:
— белорусские рубли — транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY81AKBB31340000001420070000 в центре банковских услуг 500/Операционная служба, дата окончания действия договора благотворительного счета 02.01.2025;
— доллары США — транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY12AKBB31341000000850070000 в центре банковских услуг 500/Операционная служба, дата окончания действия договора благотворительного счета 19.12.2025.
Назначение платежа: cбор денежных средств на имя Ходас Натальи Васильевны для лечения Ходаса Дмитрия Олеговича.

Телефон Натальи, мамы Димы: +375 44 775−43−29.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Стараюсь не плакать, чтобы мама не переживала, - пробормотал под запись юный штангист Дмитрий Ходас. 9 декабря он выиграл бронзу юношеского чемпионата Европы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Может, нам стоит сосредоточиться на своих проблемах?». Мнение о панике вокруг коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика