Штангист-подросток сломал позвоночник на соревнованиях. Его мать видела это в прямом эфире

Источник материала: Tut.by

— Стараюсь не плакать, чтобы мама не переживала, — пробормотал под запись юный штангист Дмитрий Ходас. 9 декабря он выиграл бронзу юношеского чемпионата Европы в двоеборье и сильно пострадал: повредил позвоночник, в результате чего нижнюю часть тела подростка парализовало. Как это произошло и что ждет Диму дальше? Об этом SPORT.TUT.BY рассказали немногословный Дима, его мать, тренер и чемпионы — звезды тяжелой атлетики.



Фото из личного архива Дмитрия Ходаса

Что случилось?

В декабре 2019-го юношеская сборная по тяжелой атлетике отправилась на чемпионат Европы в израильский Эйлат, где белорусы выиграли много медалей и установили пять мировых, сорок европейских и пятьдесят национальных рекордов. Среди триумфаторов оказался и наш герой 16-летний Дмитрий Ходас (весовая категория до 67 кг). Но вернуться домой на своих двоих он не смог.

Причиной травмы, которую врачи описали как закрытый переломовывих с ушибом и сдавливанием спинного мозга, стала неудачная третья попытка Ходаса в толчке. Парень заявил вес в 146 кг. Если бы справился с ним, то помимо малого золота в рывке выиграл бы еще и золото по сумме двоеборья.

Вышло же так, что Дима взял вес на грудь, попытался поднять штангу над собой, но затем потерял контроль над ней и упал, а снаряд придавил его. На видео ниже трудно понять, в какую именно часть тела пришелся удар. Кажется, в область правого плечевого сустава.

С тех пор Дима не встает.

«Все здоровье отдал. Спрашивается — кому? Ради чего? Глупо. Глупо инвалидом стал»

Дима родом из Хойников. В тяжелую атлетику пришел, когда ему не было и десяти лет. На областных соревнованиях проявлял характер, чем заслужил приглашение в Бобруйское государственное училище олимпийского резерва. Здесь сильное отделение тяжелой атлетики и хорошая база.

— Штанга была у него на первом месте, и восьмиклассником он заявил мне: «Если не пустите в Бобруйск, „уцяку“ из дома», — рассказывает мама подростка Наталья. — Еще добавил, что, если не пущу, он будет припоминать мне это много раз, так как считал, что мог многого добиться в спорте. Ладно, подумала, это дело его жизни. Узнала, что в Бобруйске сын будет ходить в школу и на тренировки по одному адресу и что там его будут кормить, и успокоилась.

К пятнадцати годам Диме дали звание кандидата в мастера спорта, а после юношеского чемпионата Европы — мастера. Любая мать будет рада успехам сына. Я только боялась, как бы он не слишком сильно рвался. Он у меня такой: если в чем и соревноваться, то только для того, чтобы быть первым. А я просила его: «Не рвись так, не рвись! У тебя тяжелый спорт». Жила со страхом. Интуиция не подвела.





Наталья в прямом эфире видела, как сломался ее сын. Перед финальной попыткой в толчке ей позвонил первый тренер Димы Виктор Сороколетов и сообщил, что тот идет на золото, а также поделился ссылкой с трансляцией юношеского чемпионата Европы.

— Как увидела… Лучше бы не смотрела, — речь Натальи оборвалась, а глаза налились слезами. Через паузу она обратилась к нашему фотографу:

— Не надо меня снимать. […] Я позвонила Вите [Сороколетову], а он мне: «Не переживайте! Может, там все обошлось?» — «Да? Но ноги „не движутся“. Не движутся!» У меня случилась истерика. Представьте, что можно чувствовать, когда видишь такое. Молилась, чтобы хотя бы позвоночник был цел.

10 декабря вылетела к сыну (перелет Натальи оплатил Белорусский тяжелоатлетический союз. — Прим. TUT.BY). Дима несовершеннолетний. Ему требовалась операция, а врачам — мое разрешение на нее. По прибытии узнала, что у сына парализована нижняя часть тела. Он находился под наркозом. Посмотрела на его ноги — какой там спорт? Потом он очнулся. «А как ты тут появилась?» — удивился.



Фото из личного архива Дмитрия Ходаса

У больничной койки в Беэр-Шеве Наталья познакомилась с тренером Димы. Ни на него, ни на кого-либо еще женщина зла не держит. В пылу спортивной борьбы ее сына никто не остановил бы от злосчастной попытки в толчке, уверена она.

— Все здоровье отдал [Дима], — на эмоциях выпалила мать. — Спрашивается — кому? Ради чего? Глупо. Глупо инвалидом стал (Ходасу дадут справку о том, что он получил производственную травму, а затем присвоят группу инвалидности. — Прим. TUT.BY). Каб знала, что так будет, ни в какой Бобруйск не отпустила бы. Да и не сбежал бы он никуда! Просто упрекал бы меня всю жизнь, что не пустила его.

«Риска не было никакого, и я всегда спрашиваю у ребенка перед подходом, готов ли он взять вес»

Говоря о тренере Валерии Сизенке, сомнений быть не может: Дима находился в надежных руках.

Сизенок вместе с коллегой Рабиковским подготовил серебряного призера Олимпийских игр 2016 года Дарью Наумову, работал с чемпионом мира и Европы Евгением Тихонцовым, является тренером сборной по тяжелой атлетике, фокусируясь на подготовке резерва, и в апреле 2019 года получил из рук президента страны Александра Лукашенко награду «За трудовые заслуги».



В апреле 2019-го Валерий Сизенок получил медаль «За трудовые заслуги» из рук президента Беларуси Александра Лукашенко. Фото: president.gov.by

В группе Сизенка Дима находился с тех пор, как переехал в Бобруйск на учебу. Подавал надежды и за три года вышел на уровень, который позволяет бороться за медали на крупных международных стартах. Первым таким для Димы был как раз юношеский чемпионат континента в Израиле.

— Чувствую ответственность и вместе с тем сожаление, — откровенен Валерий Сизенок. — Дима — молодой парень, который находился в начале спортивного пути. С большим спортом у него все, дальше сможет заниматься только физкультурой. Нужно помочь ему восстановиться. Его травма — боль для тяжелоатлетической семьи Беларуси.

Из разговора с тренером следует, что толчок с весом 146 кг Дима не отрабатывал в тренировочном режиме.

— Однако 145 кг он толкал со стоек и те же 145 кг брал на грудь, то есть разница между попыткой на 146 кг и максимальным весом, с которым имел дело Дима, составила всего 1 кг, — заметил Сизенок. — Риска не было никакого, и я всегда спрашиваю у ребенка перед подходом, готов ли он взять вес.

— То есть это ребенок принимает решение по весам?

— Нет, но его мнение тренер учитывает. Нужна обратная связь, чтобы определиться с тактикой. Еще раз: 145 кг Дима поднимал на тренировках, а успешная попытка на 146 кг принесла бы ему первое место в тотале.

«Кислород перестал поступать в кровь, а это как удушье»

— Штанга упала прямо на него, — вспоминает трагический эпизод Валерий Сизенок. — Наша теория: Диме передавило сонную артерию, он автоматически выбросил руки над собой и «поплыл»… Кислород перестал поступать в кровь, а это как удушье, приводящее к слабости.

— Все прошло очень быстро, — без интереса к беседе говорит сам Дима. Видео с неудавшейся попыткой он пересматривал свыше тридцати раз. — Упал, а штанга сверху на меня. С минуту кричал. Было трудно дышать. Мне подняли ноги. Посмотрел на них, но не почувствовал. Потерял сознание. Пришел в себя, а меня уже везли в больницу. Что-то укололи, потом отправили на вертолете в другой город.



Тренер Димы Ходаса Валерий Сизенок

— Как только все случилось, я выбежал на помост, что запрещено правилами, и пытался помочь ребенку, — развернуто пересказывает историю тренер. — Дима сказал, что ему тяжело дышать. Стал звать врача, а мне говорят: «Вам нельзя здесь находиться. Уйдите». В тренерском штабе мы еще не осознавали тяжесть последствий. Считали, что речь идет об ушибе, и представить не могли, что на самом деле — о переломе позвоночника. Такого в Беларуси еще не было.

Главный судья соревнований отправил меня вслед за Димой в Беэр-Шеву. Вскоре рентгеновские снимки пролили свет на ситуацию. Требовалась операция, федерация привезла маму Димы. Нам позвонил замминистра спорта и туризма Александр Барауля: спросил, в каком состоянии мальчик, чтобы донести информацию до высшего спортивного руководства.

По словам матери Димы, операция в Израиле «была необходима, чтобы вправить позвоночник, так как врачи диагностировали переломовывих со смещением». Все расходы покрыла страховка.

— После транспортировки в Беларусь 19 декабря Диму госпитализировали в РНПЦ травматологии и ортопедии, — продолжила Наталья. — В январе Диме провели еще одну операцию — удаление грыжи и межпозвоночного диска с установкой импланта, и у него перестали болеть голова и спина. И там, и здесь медики сделали все необходимое. Теперь нужно залечить пролежни и глубокую рану, образовавшуюся в теле в связи со смещением позвоночника. Так-то он здоровый человек. Не хватает какой-то кнопки, чтобы «запустить» ноги.



Медали Димы Ходаса на юношеском чемпионате Европы: бронза по сумме двоеборья и малое золото в рывке

В РНПЦ травматологии и ортопедии к Диме приходил психолог. Он отверг помощь специалиста.

— До конца не понимает, что произошло, — считает Наталья. — Думает, что завтра-послезавтра встанет. Или это я ему даю такую надежду. Все будет хорошо, повторяю ему. А что мне еще говорить? Да, наверное, не скоро все будет хорошо, но будет. Отсюда у него и настроение такое.

Я прошу Диму поговорить со мной и обычно слышу в ответ: «Не хочу». Представьте, столько времени пролежать в кровати! А мальчик подвижный. […] Сразу телефон в руки не брал. Смотрел в никуда. Похудел на пять килограммов. Сейчас потихоньку возвращается к жизни. К нему приезжали друзья из Бобруйска и Хойников. Была в больнице и его девочка — поддерживает как может. Они все время переписываются. Спасибо ей большое.

«На тренировках замечала, как в голове прокручивается картинка с падением Димы»

Как только Диму перевели из реанимации РНПЦ в общую палату после второй операции, его навестили ребята из нацкоманды по тяжелой атлетике: Дарья Наумова и Евгений Тихонцов — титулованные ученики Валерия Сизенка, а также Алексей Мжачик и Максим Мудревский. Они впервые увидели Диму после тяжелой травмы.

— Кого я больше всех уважаю, так это Тихонцова, — коротко обозначил Дима до прихода ребят. — Почему? Не знаю. В личном общении с ним всегда просто. Веселый парень. Когда он был на сборах в Бобруйске, мы часто виделись.

— Как ты в целом? — спросил Женя Тихонцов у Димы при встрече.

— Нормально. Ничего не болит.



Тяжелоатлеты Евгений Тихонцов (слева направо), Алексей Мжачик, Максим Мудревский и Дарья Наумова

Выяснилось, что Женя и со товарищи тоже видели попытку Димы на 146 кг.

— Мы все в тяжелой атлетике дружим, поэтому всегда смотрим выступления друг друга, — объяснил он. — 9 декабря мы находились на сборах в Бобруйске, так что да, следили за своими. Потренировались, посмотрели рывок, а это упражнение Дима выиграл. Затем мы пошли в гостиницу. Разбрелись по номерам. Я вновь вернулся к просмотру трансляции. Понимал, что что-то случилось… Отделение тяжелой атлетики в Бобруйске стояло на ушах. Никто не мог поверить, что такое может произойти у нас.

— Боль в связи с травмой Димы отразилось на моральном духе сборной?

— Конечно. После этой истории я несколько дней не трогал штангу. Никто из тех, кто приехал к Диме в этот раз, не прикоснулся к штанге.

— На тренировках замечала, как в голове прокручивается картинка с падением Димы, — вторила Тихонцову Даша Наумова. Она следила за выступлением Ходаса по онлайн-протоколу. Успела адресовать ему поздравление с завоеванием бронзы в двоеборье и только затем узнала подробности. — Пересмотрела видео и поняла, что поторопилась поздравлять. Слезы? Это тоже было.

«Чтобы Дима поправился, нужны деньги»

Помимо того, что именно случилось с Димой в момент фиксации веса в упоре стоя, волнует еще один вопрос. Почему мальчишка не увернулся от штанги, когда понял, что не удается удержать вес.

— Просто если у нас уже и летит штанга, то на уровне инстинкта ты ныряешь вперед, — разделяет недоумение Леша Мжачик. — Никто не понял, почему Дима не смог. Отсюда все и спрашивают, попыл он или не поплыл.

— Придушило? — уточнил у Димы Женя Тихонцов.

— Нет, — твердит тот.

— А меня постоянно душит, — признался Женя. — Постоянно.

— Выполняешь элементы в полусознании, — согласился с Женей Леша. — [Под нагрузками] руки становятся вялыми. Жесткий спорт. […] У нас у всех тоже хватает травм. Болят спины, локти, колени, плечи. Что будет в старости, непонятно.



Дарья Наумова и Алексей Мжачик у больничной койки Димы Ходаса

— Что нужно, чтобы Дима поправился? — спросили мы у матери подростка

— Чудо, — ответила Наталья. — Дай бог, встанет. С таким характером, как у него, должен встать. Иначе, иначе…

— Нужны для этого деньги, — считает Женя Тихонцов. — Наша сборная помогает Диме: спорстмены в личном порядке и федерация. По-другому и быть не может. Он наш, свой человек.

Даша Наумова рассказала, что белорусские штангисты стремятся привлечь внимание к проблеме Димы любителей тяжелой атлетики. Делают это через социальные сети и зарубежные каналы с тем, чтобы побудить спортсменов оказать финансовую помощь Ходасу. Ему ведь необходима реабилитация

— Минспорта, тяжелоатлетический союз и все-все-все ждут момента, когда после лечения в РНПЦ Диме потребуется их поддержка, — утверждает Валерий Сизенок. — Не забываем нашего мальчика, а вообще его случай — второй подобный в мире. Первый — история азербайджанского подростка.

Пять лет назад он тоже сломал позвоночник на юношеских соревнованиях по тяжелой атлетике, причем у него отнялись не только ноги, как у Димы, но и руки. Мы связывались с семьей паренька. Оказывается, он уже встал, хоть в основном и передвигается на коляске. Сначала его прооперировали в Израиле, потом отвезли на лечение в США. Рассчитываем обратиться к этому опыту.



Максим Мудревский крепко пожимает руку Диме Ходасу

Пока известно лишь то, что после выписки из РНПЦ травматологии и ортопедии Диму Ходаса перевезут в реабилитационный центр в Аксаковщине.

— Как шел на последний подход до конца, так и сейчас иди, — на прощание попросил Диму Леша Мжачик.

— Звони-пиши, если что. В «инсту» бомби смело, даже ночью, — сказал Ходасу Тихонцов и уже за пределами палаты произнес жизнеутверждающую вещь:

— Есть у меня чуйка, что этот парень со всем справится. Уверен на сто процентов!

Если вы хотите помочь Дмитрию Ходасу в сборе средств на реабилитацию, то можете сделать это несколькими способами. Прямое перечисление средств на банковскую карту Димы Ходаса: номер карты — 4255 2003 0252 4947, действует до 03/20. Благотворительные счета открыты в филиале АСБ Беларусбанк № 500 — г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X:

— белорусские рубли — транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY81AKBB31340000001420070000 в центре банковских услуг 500/Операционная служба, дата окончания действия договора благотворительного счета 02.01.2025;

— доллары США — транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY12AKBB31341000000850070000 в центре банковских услуг 500/Операционная служба, дата окончания действия договора благотворительного счета 19.12.2025.

Назначение платежа: cбор денежных средств на имя Ходас Натальи Васильевны для лечения Ходаса Дмитрия Олеговича. Телефон Натальи, мамы Димы: +375 44 775−43−29.