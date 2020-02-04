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В республике участились случаи телефонного мошенничества – вишинга

04.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В республике участились случаи телефонного мошенничества – вишинга
Мошенники звонят клиентам банков, представляются сотрудниками службы безопасности либо просто сотрудниками банка, под тем или иным предлогом просят сообщить данные о банковской платежной карточке, паспортные данные, коды, приходящие на телефонный номер, логины и пароли от системы дистанционного банковского обслуживания. Они могут использовать программы-анонимайзеры. В таком случае при входящем звонке клиент банка будет видеть на своем телефоне номер банка, размещенный на официальном сайте. Вместе с тем злоумышленникии могут подменить не телефонный номер целиком, а одну цифру в нем. Таким образом клиенту сложнее визуально идентифицировать оригинальность номера банка.

Для большей правдоподобности киберпреступники используют в качестве фона звонка шум работающего колл-центра банка. Один из основных сценариев обмана выглядит так: звонивший представляется работником банка, сообщает, что в отношении счета клиента производятся мошеннические действия. По легенде, чтобы предотвратить несанкционированный перевод либо снятие денег в банкомате, клиенту нужно предоставить информацию о банковской платежной карточке либо другие данные. Или же злоумышленник звонит держателю карточки и говорит о том, что на его имя якобы оформлен кредит, для отмены которого нужна уточняющая информация.

Обращаем внимание, что при звонке клиенту банк всегда знает всю необходимую информацию. Сообщать кому-либо данные о банковской карточке, паспортные данные, коды категорически запрещено. Как только собеседники начинают узнавать подобную информацию, рекомендуем завершить звонок и перезвонить на номер банка, указанный на его официальном сайте. Кроме того, что мошенники выманивают деньги через взломанные страницы или страницы-клоны («фейковые страницы») в социальных сетях – якобы от имени друга приходит сообщение с просьбой назвать данные банковской карточки для перевода денег.

Злоумышленники могут притворяться покупателями: под маской заинтересованности они обращаются к продавцу и говорят о намерении купить его товар в интернете. Затем предоставляют ссылку, перейдя по которой, клиент вводит свои реквизиты и тем самым передает их мошеннику, а тот в дальнейшем использует их для денежных переводов. Зафиксированы случаи, когда киберзлодеи просят мобильный телефон под предлогом звонка, а затем устанавливают на него программное обеспечение для несанкционированных денежных переводов.

Волна звонков телефонных мошенников продолжается. Отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий КМ УВД Гомельского облисполкома рекомендует быть бдительными, никому не передавать конфиденциальную информацию.

Елена БЕЛКО

 
 
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Мошенники звонят клиентам банков, представляются сотрудниками службы безопасности либо просто сотрудниками банка, под тем или иным предлогом просят...
 
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