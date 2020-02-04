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Замдиректора горецкой СШ №2 – про поездку в Венгрию и женскую инициативу

04.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Заместитель директора средней школы №2, учитель-методист, член районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Татьяна Безносова в составе белорусской делегации приняла участие в международном семинаре «Национально-региональный компонент как фактор поликультурного образования», который проходил в Венгрии. В мероприятии принимали участие не только сотрудники учреждений системы образования Республики Беларусь, но и представители общественных организаций, в том числе профессионального союза работников образования и науки и общественного объединения «Белорусский союз женщин».

 

Замдиректора горецкой СШ №2 – про поездку в Венгрию и женскую инициативу

 

— Во время семинара его участники познакомились с системами работы учреждений образования Беларуси и Венгрии по формированию национального самосознания и толерантности учащихся через приобщение к национально-региональной культуре, — рассказала Татьяна Николаевна. — А также определили основные направления взаимодействия субъектов образования по вопросам темы семинара. У белорусской стороны была возможность пообщаться с венгерскими коллегами из учреждений образования городов Микшкольц и Фельшежольц, на базе которых проходило данное международное мероприятие, посмотреть и сравнить условия, специфику, особенности работы педагогов, принять участие в заседании тематического круглого стола, презентациях, диалогах, обменяться мнениями.

 

Замдиректора горецкой СШ №2 – про поездку в Венгрию и женскую инициативу

 

В каждом из двух городов, которые посещала белорусская делегация, для участников семинара были организованы встречи в мэриях, во время которых Татьяна Безносова передала представителям местной власти приветственные адреса от нашего города и РО ОО «БСЖ», печатную продукцию о Горках, его истории, достопримечательностях. И, конечно, предложения о сотрудничестве в разных областях.

 

Галина Кожевникова

Фото предоставила Татьяна Безносова


 
 
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  Заместитель директора средней школы №2, учитель-методист, член районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Татьяна Безносова в составе белорусской...
 
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