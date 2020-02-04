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Опасные явления нагрянули в Беларусь: погода на 4 февраля 2020 года

04.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Во вторник, 4 февраля, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Причина – неблагоприятные и даже опасные метеорологические явления. 

Речь идет о гололеде, гололедице и тумане. Кроме того, в некоторых регионах выпадут осадки (мокрый снег и дождь).

Опасные явления нагрянули в Беларусь: погода на 4 февраля 2020 года

 

По информации интернет-источников, специализирующихся на прогнозах погоды, сегодня день выдастся облачным, но с прояснениями.

Минувшей ночью только местами выпал снег, а в дневные часы (в основном на юго-западе страны) также возможен мокрый снег, а еще – дождь.

Некоторые районы республики окутает туман, утром будет небольшой гололед, а на отдельных участках дорог – гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей предупредили о необходимости сегодня быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию.

Не стоит на скользком дорожном покрытии при плохой видимости совершать резкие необдуманные маневры, включая обгоны и стремительные перестроения. Они чреваты потерей контроля над управлением авто и, как следствие, его заносом, выездом на встречную полосу и другими серьезными неприятностями.

Особенно подобная манера вождения в сложившихся погодных условиях недопустима вблизи пешеходных переходов, школ, остановок общественного транспорта, иных мест массового скопления людей.

Что касается ветра, то сегодня после недавнего разгула, когда его скорость при порывах достигала до 20 метров в секунду, он будет относительно спокоен (от 4 до 9 м/с), но переменных направлений.

Прошедшей ночью температура воздуха в стране варьировалась в пределах от минус пяти до одного градуса тепла. Днем термометры покажут от -1 до +5 градусов.

В Минске осадков не ожидают. На фоне сплошной облачности столбики термометров в столице поднимутся до 0-2 градусов со знаком плюс.

А вот в Бресте существует большая вероятность дождя. Небо над областным центром затянут сплошные облака, температура воздуха составит от +3 до +5 градусов.

Не понадобятся зонты жителям Витебска, где сегодня будет небольшая облачность и около ноля градусов.

Мокрый снег, сплошная облачность и 1-3 градуса тепла – такая погода во вторник установится в Гомеле. Почти то же самое прогнозируется для Гродно за исключением температуры – от 0 до +2 градусов.

Не побеспокоят осадки жителей Могилева. Здесь сегодня ожидается переменная облачность и от 0 до +2 градусов.

Фото: © Белновости

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во вторник, 4 февраля, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Причина – неблагоприятные и даже опасные метеорологические явления.  Речь идет о...
 
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