Горецких почтовиков признали лучшими в области

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий РУПС снова на первой позиции в рейтинге областного филиала РУП «Белпочта».

Второй год подряд Горецкий региональный узел почтовой связи признан победителем среди структурных подразделений Могилевского филиала РУП «Белпочта» по итогам работы за 2019 год.

Высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности и иных зачетных показателей обеспечили Горецкому РУПС первое место в областном соревновании за звание «Лучший узел почтовой связи». Коллектив награжден Почетной грамотой Могилевского филиала РУП «Белпочта» и первичной профсоюзной организации. Награда вручена на итоговом собрании в Могилеве.

Как сказала руководитель РУПС Галина Савенок, важными факторами победы в отраслевом соревновании стало: выполнение плана прибыли от реализации и наивысшие результаты в экономической деятельности, в том числе показателя по обеспечению опережающего темпа роста по производительности труда, валовой добавленной стоимости, рентабельности продаж, выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг.

Поздравляем коллектив с победой и желаем стремиться к новым вершинам!

Галина Кожевникова