Валидаторы в транспорте будут работать только на остановках

В городском транспорте будут блокировать валидаторы, чтобы пассажиры вовремя платили за проезд.

О принятии таких мер сообщили в предприятии «Минтранс» 3 февраля.

Там отметили, что блокировка будет происходить автоматически примерно через 15 секунд после отбытия от остановки. Когда начнет действовать нововведение, точно не сказали.

По словам гендиректора ГП «Минсктранс» Виктора Тозика, по правилам автоперевозок, проезд должен быть оплачен в начале поездки. Если пассажиры хотят купить талон у водителя, то он не должен блокировать систему до того времени, пока не продаст талон.

В предприятии сообщили, что перед введением новых мер с контролерами и водителями будет проведен инструктаж, чтобы не было конфликтных ситуаций.