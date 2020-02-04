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Xiaomi представила нового «убийцу флагманов» за 225 долларов

04.02.2020 10:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Xiaomi представила новый смартфон Poco X2. Это — глобальная версия Redmi K30, уже продающегося в Китае.


Материнская Xiaomi выделила Poco в отдельный бренд по примеру Redmi. Модель X2 — практически полная копия Redmi K30 (в 4G-версии), который уже продается на территории Китая.

Устройство оснащается экраном на 6,67 дюйма с вырезом в форме овала для сдвоенной фронтальной камеры. Еще одна особенность дисплея — частота в 120 Гц, благодаря чему действия на панели вроде перелистывания рабочих столов или, например, ленты в соцсети, ощущаются более плавными. Разрешение экрана — 2400 на 1080 точек, матрица — IPS.


Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 730G, оперативной памяти от 6 ГБ до 8 ГБ, постоянной — 64/128/256 ГБ типа UFS 2.1. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, есть поддержка ускоренной быстрой зарядки в 27 Вт. Причем такой адаптер обещают добавить в комплект поставки. Еще одна деталь — усовершенствованная система охлаждения.

Основная камера включает четыре модуля на 64 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальная — 20 Мп + 2 Мп.

В продажу в Индии устройство поступит по цене в 225 долларов за модификацию с 6/64 ГБ памяти. Скорее всего, позже новинка появится и на других рынках.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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Пока новинка доступна в Индии, но позже вероятно появится и на других рынках.
 
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