Долг самурайской чести. Легендарная история 47 ронинов

Источник материала: Аргументы и факты

4 февраля 1703 года (по одной из версий) завершилась одна из самых легендарных японских историй — история о мести 47 ронинов.

История 47 ронинов, или «Месть Ако» — одно из самых известных народных преданий Японии, которое ныне стало популярным во всем мире.

«Ронинами» в Японии называли воинов-самураев, которые либо утратили покровительство своего сюзерена, либо не смогли уберечь его от смерти.

В соответствии с японскими традициями, ронин был фигурой постыдной, подвергавшейся насмешкам и унижениям. Статус ронинов был незавидным, так как они не получали постоянного жалования от своих господ, что, в свою очередь, было необходимым условием для каждого настоящего самурая. Ронины стремились вновь поступить на службу, найдя себе нового покровителя. Не всегда это получалось, и многие оставались в статусе ронинов, зачастую добывая себе пропитание грабежом. С другой стороны, в японских преданиях есть истории о ронинах по убеждениям — свободных воинах, встававших на защиту бедняков. Такие истории перекликаются с английской легендой о Робин Гуде.

Сюжет о 47 ронинах иной. Он посвящен верности воинов своему господину, а также самурайскому «Кодексу бусидо».

Ссора во дворце «Собачьего сёгуна»

Эта история произошла в период правления Токугава Цунаёси, 5-го сегуна из династии Токугава, известного также как «Собачий сёгун».

Прозвище он получил за указ «О запрете лишения жизни живых существ», запрещавший под страхом смерти убивать бродячих собак, кошек и загнанных лошадей.

В 1701 году даймё (крупный феодал, владетельный князь средневековой Японии) Асано Такуми-но-Ками Наганори, или Асано Наганори из города Ако, был назначен для приема двух императорских послов во дворец сегуна.

Перед церемонией Асано Наганори должен был получить наставления у Киры Ёсинака, чиновника, который являлся потомственным знатоком ритуалов высшего ранга.

Кира Ёсинака имел славу мздоимца, и ждал от даймё подношений. Однако Асано Наганори никаких подарков чиновнику не сделал.

Сэппуку с конфискацией имущества

Ёсинака, которому было около 60 лет, был крайне недоволен поведением князя. Не дав ему никаких наставлений, он вдобавок уничижительно отозвался о приготовлениях, которые вел сам Наганори.

Оскорбленный даймё выхватил меч и нанес обидчику несколько ударов. Ранения знатока ритуалов оказались несмертельными, а Асано Наганори заключили под арест.

Обнажать меч в дворце правителя было запрещено под страхом смертной казни. Сегун приговорил князя к смерти. Правда, с учетом его титула и положения, он получил приказ совершить сэппуку — ритуальное самоубийство методом вспарывания живота. В Европе этот ритуал более известен как харакири.

Вечером дня, когда был вынесен приговор, Асано Наганори совершил сэппуку.

В резиденцию клана, которому принадлежал князь, были отправлены послы, которые сообщили, что клан расформирован, его владения конфискованы, а все самураи объявляются ронинами.





Асано Наганори нападает на Киру Ёсинаку. Источник: Public Domain

Клятва мести

Новоявленные ронины собрались на совет, чтобы решить, как поступить. Одни предлагали искать нового господина, другие были готовы совершить сэппуку, третьи высказались за то, чтобы отомстить Кире Ёсинаке.

Кира, однако, был опытным придворным и знал, что мстители могут появиться. Он перебрался в укрепленный особняк, окружив себя воинами.

47 ронинов во главе с Оиси Кураносукэ, советником Асано Наганори, дав клятву отмстить, разошлись в разные стороны. Кто-то стал торговцем, кто-то бродячим лекарем, кто-то учителем фехтования. Сам Оиси переехал в Киото, где показательно предавался пьянству.

Все это должно было убедить Киру Ёсинаку, что бояться ему нечего. Но мстители зорко следили за его домом, ожидая подходящего момента.

Ждать пришлось более полутора лет. Час настал в 14 день 12 месяца 15 года эпохи Гэнроку. Ронины, собравшиеся в Эдо (ныне — Токио), выдавали себя за пожарных — плащ пожарного хорошо скрывал вооружение. Пожары в то время случались часто, и появление такого отряда не вызвало подозрений.

Отмщение

На рассвете 15 дня мстители, разделенные на две группы, атаковали особняк своего врага. Одна штурмовала главные ворота, вторая заходила с тыла. План был продуман до мелочей.

При штурме погибли 17 охранников, а еще более 20 были ранены. Ронины отделались легкими ранениями.





Атака ронинов на усадью Киры. Фото: www.globallookpress.com

Кира Ёсинака укрылся в помещении для хранения угля. Ему отсекли голову, которую отнесли в монастырь Сэнгакудзи, где был похоронен Асано Наганори. Ронины положили голову убитого врага на могилу хозяина, показав, что он отомщен.

Самый молодой ронин,16-летний Китиэмон Тэрасака, по приказу Оиси Кураносукэ отправился к вдове Асано Наганори, чтобы сообщить ей о том, что случилось.

Остальные ронины сдались властям.

О случившемся узнала вся страна, которая разделилась на тех, кто считал ронинов героями, и тех, кто называл их преступниками. Был озадачен и сёгун. Дело в том, что согласно «Кодексу бусидо» месть за убитого сюзерена для самурая являлась «гири» — священным долгом, который подлежал исполнению даже ценой собственной жизни.

Многие в Японии считали, что ронины должны быть помилованы. С другой стороны, это был заговор, в результате которого был убит заслуженный придворный чиновник и его слуги.

Сёгун постановил — все ронины должны совершить сэппуку.

Вечером 4 дня 2 месяца 16 года эпохи Гэнроку 46 воинов исполнили свой последний самурайский долг.

Они были похоронены в том же монастыре, что и их господин.

Китиэмон Тэрасака был помилован сёгуном, прожил долгую жизнь, дожив до 78 лет, и после кончины был похоронен рядом со своими товарищами.

Спор о том, можно ли считать историю 47 ронинов подвигом, а не преступлением, не затихал в Японии на протяжении многих поколений. И все-таки большинство японцев считают своим долгом посетить могилы в храме Сэнгакудзи, дабы дать уважения людям, проявившим величайшую верность долгу и чести.