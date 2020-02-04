На днях на сайте Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Из общей информации можно узнать, что его помощником является бессменная Людмила Соловей.
Депутату можно отправить письмо или обращение на электронную почту
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У волковысского парламентария появилась своя страничка в интернете
04.02.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
На днях на сайте Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Из общей информации можно узнать, что его помощником является бессменная Людмила Соловей.
Депутату можно отправить письмо или обращение на электронную почту
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На днях на сайте Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь появилась личная страничка депутата по...
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