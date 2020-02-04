Источник материала: Новости Волковыска

На днях на сайте Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь появилась личная страничка депутата по Волковысскому избирательному округу № 48, члена Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Павла Поконечного.

Из общей информации можно узнать, что его помощником является бессменная Людмила Соловей.

Депутату можно отправить письмо или обращение на электронную почту Pokonechny@house.gov.by , а также узнать о проводимой работе в парламенте и на местах.

Павел Поконечный избран депутатом парламента