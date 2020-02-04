"Минсктранс" разозлил беларусов: требуют отставки руководства

Одно обращение касается блокировки валидаторов и компостеров через 15 секунд после отправления автобуса с остановки. касается блокировки валидаторов и компостеров через 15 секунд после отправления автобуса с остановки.





Во втором просят развить бесконтактную оплату в наземном транспорте, а не отключать ее (как в трамвае № 6). просят развить бесконтактную оплату в наземном транспорте, а не отключать ее (как в трамвае № 6).





В третьем — требуют у руководства «Минсктранса» подать в отставку. — требуют у руководства «Минсктранса» подать в отставку.





в минских автобусах планируют блокировать систему оплаты сразу после отправления автобуса . «Минсктранс» так намерен бороться с зайцами, которые не пробивают талон, выжидая контролеров. Новость, вызвавшая бурное обсуждение — то, что. «Минсктранс» так намерен бороться с зайцами, которые не пробивают талон, выжидая контролеров.





Авторы обращения на petitions.by с такой идеей не согласны — она ущемляет в правах пожилых пассажиров, людей с инвалидностью, пассажиров с грудными детьми и колясками.





«Нововведение, по нашему мнению, приведет к постоянным конфликтам и стычкам в общественном транспорте города и страны в целом, что в свою очередь сделает его менее привлекательным как для граждан страны, так и для туристов…»





Авторы петиции уверены: многие будут ссылаться на то, что «не успели» в спорах с контролерами, а это может дать право «безбилетникам» чувствовать себя заранее оправданными со стороны общества.





Петиция провисела на сайте открытой несколько часов и уже ушла в «Минсктранс», под ней подписались больше 1000 человек.





критикует планы по отмене оплаты проезда банковской картой в наземном транспорте . Напомним, больше полугода расплатиться карточкой за билет можно было в трамвае № 6. «Минсктранс» тестировал систему, предложенную БПС-Сбербанком, и остался ею недоволен. Еще одно обращение в «Минсктранс». Напомним, больше полугода расплатиться карточкой за билет можно было в трамвае № 6. «Минсктранс» тестировал систему, предложенную БПС-Сбербанком, и остался ею недоволен.





В понедельник 3 февраля транспортники заявили, что в течение недели завершат тест.





«Мы, нижеподписавшиеся, просим вернуть, развить бесконтактную оплату проезда в наземном транспорте. Развить — это значит запустить оплату не только в трамвае № 6 ДС ''Серебрянка'' — ДС ''Зелёный Луг'', но и на других видах транспорта и маршрутах».





Такую необходимость пассажиры обосновывают удобством для белорусов и туристов: «Отмена возможности бесконтактной оплаты транспорта — это большой шаг назад, а не развитие!».





Эта петиция еще открыта, через 13 дней ее направят в «Минсктранс» — на 11.30 вторника под ней — 991 подпись.





На той же площадке появилось и третье, наиболее гневное, обращение. В нем просят об отставке руководства «Минсктранса».





«За отсталость общественного транспорта города Минска , за противодействие в раскрытии полного функционала валидаторов в городском общественном транспорте (стоимостью 727$ каждый), за принятие непопулярных и антиобщественных решений».





Тут на 11.30 вторника собрали больше 860 подписей, обращение уйдет через 13 дней в «Минсктранс».





Добавим, что на обращения на сайте petitions.by государственные органы реагируют и присылают свои ответы. Так что если вы согласны с авторами, подписывайтесь!



