В Гродно мужчина с 4 промилле решил переставить служебный микроавтобус и разбил 6 машин

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного водителя Citroen, который разбил 6 припаркованных машин и попытался скрыться. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Около 23.00, 31 января, в милицию поступило несколько сообщений о том, что на улице Южной водитель микроавтобуса повредил шесть авто (два VW, Toyota, Skoda, Mercedes, Ford) и с места аварии скрылся.

Выяснилось, что ДТП совершил 37-летний мужчина на служебном Citroen. Очевидцы задержали его недалеко от места аварии в поле.

Сотрудники ГАИ отвезли нарушителя на медосвидетельствование, которое показало, что он сильно пьян — 4 промилле алкоголя. На водителя составили административные протоколы. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.

В протоколе опроса мужчина указал, что накануне находился дома и выпил 0,7 литра водки. После этого он вышел во двор и решил перегнать служебный автомобиль.