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Инспекция надзора и профилактики Дзержинского РОЧСпризывает руководителей обратить внимание на поддержание объектов в противопожарном состоянии

04.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция надзора и профилактики Дзержинского РОЧС в очередной раз призывает руководителей субъектов хозяйствования обратить внимание на поддержание объектов в противопожарном состоянии.

При проведении надзорной деятельности работники Дзержинского РОЧС проверяют наличие и исправность первичных средств пожаротушения, все ли двери, расположенные на путях эвакуации, оборудованы замками (запорами), обеспечивающими открывание дверей изнутри без ключа, проводилась ли проверка внутреннего противопожарного водоснабжения, в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечивается ли на объекте безопасная эвакуация людей из здания, в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации, в исправном и работоспособном состоянии находится ли автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.

Проведенные плановые мониторинги ООО «Упакмаш», ООО «Кальвин» и отдела ремесленной деятельности «Станьковский Дом мастеров» завершились вручением руководителям рекомендаций, в целях устранения выявленных при мониторинге нарушений законодательства.

Также, при проведении надзорных мероприятий, работники Дзержинского РОЧС проводят выступления в трудовых коллективах, на которых рассказывают присутствующим об основных причинах возникновения пожара, акцентировав при этом внимание на том, что большинство пожаров происходит именно по вине человеческой беспечности.





 
 
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Инспекция надзора и профилактики Дзержинского РОЧС в очередной раз призывает руководителей субъектов хозяйствования обратить внимание на...
 
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