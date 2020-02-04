Брестчанин незаконно ввез из Польши продукты и технику на Br23 тыс.

Источник материала: Аргументы и факты

Машину остановили на трассе M 1. Транспортное средство под управлением жителя Бреста направлялось в Россию.

В автомобиле находилось более 350 единиц различного товара: сыр польского производства («La Polle Bleu», «Holland Master», «La Polle Brie»), партия кофе «Dallmayr», наушники «Air Pods Pro», фотообъективы «Canon», запасные части к штукатурным станциям «Kaleta».

Товар ввозился незаконно в Беларусь из Польши через пункт таможенного оформления «Варшавский мост» путем раздачи третьим лицам и предназначался для последующей незаконной реализации на территории России, сообщили в Брестской таможне.

Общая стоимость товара составила свыше 23 тысяч белорусских рублей.