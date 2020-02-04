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ШАГ: с энергоэффективностью по жизни

04.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» в январе месяце государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Дзержинска" посетили представители Департамента по энергоэффективности государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» в январе месяце государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Дзержинска" посетили представители Департамента по энергоэффективности государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь: директор Департамента Михаил Петрович Малашенко, начальник отдела Департамента по энергоэффективности Виталий Томашевич Крецкий, начальник управления по надзору за ТЭР по Минской области Дмитрий Дмитриевич Кулак.

Не обошлось мероприятие и без республиканской прессы, представителем которой стал редактор республиканского журнала "Энергоэффективность" Дмитрий Станюта. Встреча с учащимися прошла в теплой, дружеской обстановке.



Во время экскурсии по энергоэффективным точкам учреждения гости ознакомились с результатами реализации проекта международной технической помощи «Энергоэффективность в школах». Члены школьного комитета «Энерго-Мы» рассказали о том, как повлияли мероприятия проекта на сознание педагогов, учащихся и родителей. Директор школы Л.К. Лукша ознакомила представителей Департамента о роли учреждения в становлении энергоэффективного образа жизни участников открытого школьного сообщества, раскрыла механизмы внедрения идей энергоэффективности в образовательный процесс на всех ступенях общего среднего образования.



Особый интерес специалистов-энергетиков вызвали образовательные продукты, которые стали результатом совместной учебно-исследовательской деятельности ребят и педагогов. В ходе посещения районного ресурсного центра по энергосбережению учащийся 11 «Б» класса Сикорский Егор продемонстрировал собственные разработки интерактивных тестов по экономии и бережливости. Учитель информатики С.Г. Пузиновская рассказала о новой работе, которая стала победителем областного этапа республиканского конкурса «Энергомарафон – 2019». Учащиеся 8-х классов - участники инженерной смены «Школа молодого энергетика», которая проходила во Всероссийском детском центре «Смена» - поделились впечатлениями о поездке, отметив тот факт, что мероприятия смены способствовали формированию не только интеллектуальных, но и творческих способностей участников. Ребята вернулись из г. Анапа (Российская Федерация) с багажом знаний по энергосбережению и множеством ярких эмоций.

Высокие гости дали высокую оценку работы ребят и педагогов по пропаганде идей энергоэффективности, экономии и бережливости среди детей и взрослых.


 
 
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В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» в январе месяце государственное учреждение образования...
 
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