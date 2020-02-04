Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен мониторинг

Источник материала: Маяк Преднепровья

Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности торговым объектом «Соседи» ООО «Либретик» по улице Красноармейской г. Быхова.

Проведенный мониторинг показал, что 4 эвакуационных выхода загромождены оборудованием и товарами торговли. Также, товарами торговли ограничен доступ к имеющимся пожарным кранам внутреннего противопожарного водоснабжения. Расположенные на наружной стороне дверей складских и производственных помещений знаки пожарной безопасности не содержат информации о категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений.

По результатам мониторинга в адрес руководства ООО «Либретик» направлены рекомендации об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Инспектор инспекции надзора и профилактики Быховского РОЧС

Роман Игнатов