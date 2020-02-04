Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен мониторинг

Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности торговым объектом «Соседи» ООО «Либретик» по улице Красноармейской г. Быхова.
Проведенный мониторинг показал, что 4 эвакуационных выхода загромождены оборудованием и товарами торговли. Также, товарами торговли ограничен доступ к имеющимся пожарным кранам внутреннего противопожарного водоснабжения. Расположенные на наружной стороне дверей складских и производственных помещений знаки пожарной безопасности не содержат информации о категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений.
По результатам мониторинга в адрес руководства ООО «Либретик» направлены рекомендации об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.
Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.
Инспектор инспекции надзора и профилактики Быховского РОЧС
Роман Игнатов