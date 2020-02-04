Цена нефти Brent опустилась ниже $54

Цена нефти марки Brent впервые с января прошлого года упала ниже уровня 54 долларов за баррель.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года снизилась на 4,9% — до $53,98 за баррель.

Отметим, что в последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent с поставкой в апреле текущего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о возможном влиянии на нефтяной рынок вспышки коронавируса. По его словам, ОПЕК+ сможет отреагировать на возможные последствия коронавируса для нефтяного рынка. Он уточнил, что потенциально риском может стать снижение спроса на нефть.