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Цена нефти Brent опустилась ниже $54

04.02.2020 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цена нефти Brent опустилась ниже
shutterstock.com

Цена нефти марки Brent впервые с января прошлого года упала ниже уровня 54 долларов за баррель.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года снизилась на 4,9% — до $53,98 за баррель.

Отметим, что в последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent с поставкой в апреле текущего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о возможном влиянии на нефтяной рынок вспышки коронавируса. По его словам, ОПЕК+ сможет отреагировать на возможные последствия коронавируса для нефтяного рынка. Он уточнил, что потенциально риском может стать снижение спроса на нефть.

 
 
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Отметим, что в последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.
 
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