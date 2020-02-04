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Цена нефти Brent опустилась ниже $54
04.02.2020 11:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Цена нефти марки Brent впервые с января прошлого года упала ниже уровня 54 долларов за баррель.
Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года снизилась на 4,9% — до $53,98 за баррель.
Отметим, что в последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.
Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent с поставкой в апреле текущего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE
Глава Минэнерго РФ Александр Новак
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Отметим, что в последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.
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