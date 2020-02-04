|
"Такого в Беларуси еще не было": Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов
В ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле, отметил он.
"Такого в Беларуси еще не было, - заявил Александр Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов
|
Свежие газеты
Архив (Разное)