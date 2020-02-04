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Казахстан проведет с Беларусью переговоры по вопросу поставок нефти
04.02.2020 11:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министерство энергетики Казахстана организует для белорусской стороны встречи с местными ресурсодержателями с целью переговоров о возможных поставках нефти.
"Наша позиция - диверсификация поставок, министерство занимается организацией политики. На сегодняшний день прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов. После подписания данного соглашения белорусская сторона имеет возможность приобретать у нас нефть. Мы на сегодняшний день как министерство организовываем им встречи с ресурсодержателями по их просьбе", - заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
Нурлан Ногаев не стал уточнять, с какими именно ресурсодержателями ведутся переговоры, сообщает ТАСС.
"Мы не занимаемся поиском поставщиков - это коммерческий вопрос", - пояснил он. Глава Минэнерго Казахстана отметил, что соглашение о поставках нефти в Беларусь находится на согласовании в госорганах.
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Министерство энергетики Казахстана организует для белорусской стороны встречи с местными ресурсодержателями с целью переговоров о возможных поставках нефти.
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