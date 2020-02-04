Казахстан проведет с Беларусью переговоры по вопросу поставок нефти

Источник материала: Ежедневник





Министерство энергетики Казахстана организует для белорусской стороны встречи с местными ресурсодержателями с целью переговоров о возможных поставках нефти.

"Наша позиция - диверсификация поставок, министерство занимается организацией политики. На сегодняшний день прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов. После подписания данного соглашения белорусская сторона имеет возможность приобретать у нас нефть. Мы на сегодняшний день как министерство организовываем им встречи с ресурсодержателями по их просьбе", - заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Нурлан Ногаев не стал уточнять, с какими именно ресурсодержателями ведутся переговоры, сообщает ТАСС.

"Мы не занимаемся поиском поставщиков - это коммерческий вопрос", - пояснил он. Глава Минэнерго Казахстана отметил, что соглашение о поставках нефти в Беларусь находится на согласовании в госорганах.