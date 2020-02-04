ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БПС-Сберанк ответил "Минсктрансу": ни одной бесконтактной оплаты за проезд не потерялось

04.02.2020 10:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Минсктранс» принял решение об отмене оплаты проезда в наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт из-за того, что число пассажиров и число реальных оплат не совпадает.

Оператор проекта — БПС-Сбербанк — не согласен с прекращением проекта и претензиями «Минсктранса».

«Потеря хотя бы одной банковской транзакции недопустима и стала бы чрезвычайным происшествием для банка с последующим детальным расследованием. Так, все случаи предполагаемой „потери транзакций“ во время пилотного проекта на трамваях после проверки оказались ситуациями запоздалой выгрузки транзакционных данных из валидаторов, которую допускали наши партнеры. Реальной потери банковских транзакций выявлено не было. Не возникало таких ситуаций и в минском метрополитене», — говорится в официальном сообщении БПС-Сбербанка.

В банке заверяют, что из системы не исчезло ни одной оплаты. Исключение подобных ситуаций — одно из ключевых требований тех же международных платежных систем для соответствия жестким критериям сертификации.

Запись транзакций из валидатора исчезнуть не может, так как хранится в энергонезависимой памяти. Таким образом, своевременный обмен данными обеспечивают транспортники, и это важный элемент корректной работы сервиса. Ведь если память валидатора переполнена, то он просто не будет принимать карточки к оплате. Сама же транзакция полностью безопасна: данные передаются в зашифрованном виде, как при расчете карточкой в магазине.


Напомним, что главная претензия «Минсктранса» к банку состоит в том, что в процессе эксплуатации системы бесконтактной оплаты банковскими картами обнаружилось, что система БПС-Сбербанка предполагает отложенное списывание платежей, которое ведет к финансовым убыткам транспортников из-за того, что число пассажиров и число реальных оплат не совпадает.

На это банк отвечает следующее:

Отложенная авторизация и правила агрегирования транспортных транзакций являются стандартными требованиями международной платежной системы Visa к обработке транспортных транзакций. Агрегирование позволяет объединить несколько поездок пассажира в одну оплату с сохранением деталей всех поездок. Они отображаются в личном кабинете пассажира. Безопасность решения обеспечивается сертификацией валидаторов и проверкой на соответствие международным требованиям стандарта PCI DSS всех вовлеченных систем БПС-Сбербанка и провайдера технического решения.

Оплата банковской картой позволяет снизить операционные расходы транспортного оператора на сбор оплаты проезда за счет экономии на сборе и инкассации наличных, на выпуске и продаже билетов и транспортных карт, инфраструктуре их пополнения. В транспорте Лондона такая экономия составила 40% и многократно перекрыла банковские комиссии.

Сообщается, что количество оплаченных поездок в транспортном эквайринге БПС-Сбербанка достигло 23 миллионов с момента старта проекта.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минсктранс» принял решение об отмене оплаты проезда в наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт из-за того, что число пассажиров и число...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уже 30! Сивчик получил еще 15 суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика