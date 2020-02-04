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Уже 30! Сивчик получил еще 15 суток ареста

04.02.2020 10:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Административное дело лидера Движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика рассмотрел 4 февраля суд Партизанского района Минска. Рассмотрение дела прошло без участия политика.


Вячеслав Сивчик на фото в центре, архивное фото

В дополнение к 15 суткам ареста, которые были вынесены политику 3 февраля, тот же судья Анатолий Борисёнок постановил наказать Сивчика опять же  арестом на 15 суток.

Свидетель, сотрудник ОМОН Виталий Ивашко объяснил на суде:

"20 декабря я нес службу на Октябрьской площади. С 18 до 19:20 был митинг против интеграции. Акция была несанкционированной. Сотрудник в форме предупреждал об этом. С Сивчиком знаком визуально, в связи с этим делом".

Следующий свидетель - Вадим Шейко:

"Сивчик принимал активное участие. Раньше я знал Сивчика в связи с работой. В 2019 году в декабре Сивчик привлекался за аналогичное правонарушение. Доказательство - фото с Сивчиком, стрелкой показано, где он".


Судья сразу же принимает решение - 15 суток ареста. Срок отбывания наказания считать с момента задержания.

Напомним, лидер Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик накануне получил 15 суток ареста за участие в акции 8 декабря против интеграции с Россией. 

Впереди у политика и общественного активиста еще три суда
 
 
Теги: Минск
 
 
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Административное дело лидера Движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика рассмотрел 4 февраля суд Партизанского района Минска. Рассмотрение дела прошло без...
 
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