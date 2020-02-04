Уже 30! Сивчик получил еще 15 суток ареста





Вячеслав Сивчик на фото в центре, архивное фото





В дополнение к 15 суткам ареста, которые были вынесены политику 3 февраля, тот же судья Анатолий Борисёнок постановил наказать Сивчика опять же арестом на 15 суток.





Свидетель, сотрудник ОМОН Виталий Ивашко объяснил на суде:





"20 декабря я нес службу на Октябрьской площади. С 18 до 19:20 был митинг против интеграции. Акция была несанкционированной. Сотрудник в форме предупреждал об этом. С Сивчиком знаком визуально, в связи с этим делом".





Следующий свидетель - Вадим Шейко:





"Сивчик принимал активное участие. Раньше я знал Сивчика в связи с работой. В 2019 году в декабре Сивчик привлекался за аналогичное правонарушение. Доказательство - фото с Сивчиком, стрелкой показано, где он".









Судья сразу же принимает решение - 15 суток ареста. Срок отбывания наказания считать с момента задержания.





Напомним, лидер Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик накануне получил 15 суток ареста за участие в акции 8 декабря против интеграции с Россией.





Впереди у политика и общественного активиста еще три суда