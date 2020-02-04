Неожиданные гости: посмотрите, кто вылез из дыры в полу дома

Источник материала: Tut.by

Пространство под полом дома — далеко не самое приятное место, которое может скрывать много самых разных вещей. Но у хозяина этого дома под полом находилось кое-что совершенно неожиданное — коты. Очень много котов. Посмотрите, что произошло, когда он приоткрыл дыру и попытался заглянуть внутрь!