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Неожиданные гости: посмотрите, кто вылез из дыры в полу дома
Источник материала: Tut.by
Пространство под полом дома — далеко не самое приятное место, которое может скрывать много самых разных вещей. Но у хозяина этого дома под полом находилось кое-что совершенно неожиданное — коты. Очень много котов. Посмотрите, что произошло, когда он приоткрыл дыру и попытался заглянуть внутрь!
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Под полом находилось кое-что совершенно неожиданное!
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