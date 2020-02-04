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Неожиданные гости: посмотрите, кто вылез из дыры в полу дома

04.02.2020 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пространство под полом дома — далеко не самое приятное место, которое может скрывать много самых разных вещей. Но у хозяина этого дома под полом находилось кое-что совершенно неожиданное — коты. Очень много котов. Посмотрите, что произошло, когда он приоткрыл дыру и попытался заглянуть внутрь!

 
 
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Под полом находилось кое-что совершенно неожиданное!
 
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