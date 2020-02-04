Чем ярче, тем безопасней

В рамках акции «Пешеход» сотрудники ОГАИ Смолевичского РОВД совместно с ООО «ФММ-Авто» (представители «Яндекс. Такси») провели совместное профилактическое мероприятие.

Сначала инспектор ГАИ старший лейтенант Ирина Стрельцова пообщалась с водителями и пешеходами в городе. Она напомнила участникам дорожного движения о правилах безопасности.

Затем инспектор вместе с директором ООО «ФММ-Авто» Александром Маращуком отправились в ГУО «Средняя школа № 1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Подробнее – в ближайшем номере «КС».















