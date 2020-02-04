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В Мостах милиционеры спасли из горящей машины мужчину

04.02.2020 12:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Мостах милиционеры спасли из горящей машины мужчину
Фото из открытых источников

Из-под капота иномарки шел густой едкий дым. В салоне на переднем пассажирском месте сидел мужчина. Он был без сознания и не реагировал на крики и стук по окнам. Положение затрудняли и заблокированные двери автомобиля, поэтому сотрудникам пришлось разбить стекло, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Милиционеры вытащили пострадавшего из дымящейся машины и перенесли его на безопасное расстояние. Мужчине оказали первую помощь, он пришел в себя. После оказания медпомощи пострадавшего отвезли домой.

Возможной причиной возгорания могло стать короткое замыкание. 

В Мостах милиционеры спасли из горящей машины мужчину
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Машина загорелась 2 февраля ночью. Первой на место происшествия приехала группа задержания Департамента охраны МВД, находившаяся неподалеку.
 
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