В Мостах милиционеры спасли из горящей машины мужчину

Источник материала: Аргументы и факты

Из-под капота иномарки шел густой едкий дым. В салоне на переднем пассажирском месте сидел мужчина. Он был без сознания и не реагировал на крики и стук по окнам. Положение затрудняли и заблокированные двери автомобиля, поэтому сотрудникам пришлось разбить стекло, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Милиционеры вытащили пострадавшего из дымящейся машины и перенесли его на безопасное расстояние. Мужчине оказали первую помощь, он пришел в себя. После оказания медпомощи пострадавшего отвезли домой.