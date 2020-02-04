ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дэвид Крамер: Послужной список Лукашенко ужасен и в США должны помнить об этом

04.02.2020 12:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Крамер прокомментировал визит Майка Помпео в Беларусь

Дэвид Крамер: Послужной список Лукашенко ужасен и в США должны помнить об этом
Научный сотрудник Международного Университета штата Флорида и бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека в администрации Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер (David J. Kramer, Florida International University) считает, что выражение поддержки Беларуси со стороны США чрезвычайно важно, но Вашингтон не должен забывать о нарушении прав человека в стране, заявил Дэвид Крамер в интервью Русской службе «Голоса Америки».

- Госсекретарь Майк Помпео стал самым высокопоставленным чиновником США за последние два десятилетия, посетившим Беларусь. Как вы оцениваете отношения между США и Беларусью сегодня?

- Джон Болтон (бывший советник по национальной безопасности президента США) также посещал Беларусь в рамках своей поездки по региону в августе прошлого года, но да, визит госсекретаря, это самый высокий уровень, если я не ошибаюсь, с 1994 года. 

Тот факт, что госсекретарь Помпео посетил Беларусь, сигнализирует о наличии американских интересов и поддержки страны. Он сделал попытку объяснить, что перед Минском не стоит выбора «или Россия, или США». 

Стоит отметить, что Лукашенко мастерски лавирует между Россией и Западом на протяжении многих лет, и крайне важно, что США выразили поддержку суверенитету Беларуси и ее территориальной целостности в момент, когда Минск сталкивается с растущим давлением Москвы из-за идеи создания "союзного государства". 

При этом также важно, чтобы США не демонстрировали личную или политическую поддержку Лукашенко безоговорочно. На сегодняшний день он дольше любого другого лидера в Европе управляет свой страной. Его послужной список в вопросе прав человека все еще довольно ужасен, и США вводили санкции в отношении режима Лукашенко. 

Ситуацию с правами человека в Беларуси нельзя забывать, и Помпео ее упоминал. Но мы должны убедиться в том, что этот вопрос не будет упущен из виду, особенно на фоне протестов и последовавших арестов тех, кто выступал против белорусско-российских переговоров.

- Может ли ситуация с правами человека в Беларуси улучшиться, особенно в свете некоего разворота Лукашенко в сторону Запада?

- Конечно, он мог бы улучшить эту ситуацию, но я думаю, что вряд ли так будет. В этом году будут выборы – так называемые выборы – которые, скорее всего, приведут к новому президентскому сроку для него. 

Лукашенко является президентом с 1994 года, и он позаботился о том, чтобы любые серьезные угрозы ему были устранены, люди арестованы и подвергнуты преследованиям. Поэтому тот факт, что Лукашенко, скорее всего, будет у власти еще один срок, должен вызывать опасения сам по себе. 

Но Беларусь, без сомнений, важная страна. В этом плане, предложение о предоставлении энергетической помощи со стороны Помпео было хорошей идеей, и свидетельствует о прямой и ощутимой помощи, которую Соединенные Штаты могут оказать. Но нам нужно быть несколько осторожными, когда дело касается Лукашенко. Если мы не будем заметать прошлое и нынешние проблемы под ковер, то, я думаю, взаимодействие с Беларусью является положительным моментом.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Крамер прокомментировал визит Майка Помпео в Беларусь
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мостах милиционеры спасли из горящей машины мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика