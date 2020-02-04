Дэвид Крамер: Послужной список Лукашенко ужасен и в США должны помнить об этом

Дэвид Крамер (David J. Kramer, Florida International University) считает, что выражение поддержки Беларуси со стороны США чрезвычайно важно, но Вашингтон не должен забывать о нарушении прав человека в стране, заявил Дэвид Крамер в интервью Русской службе « Голоса Америки ». Научный сотрудник Международного Университета штата Флорида и бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека в администрации Джорджа Буша-младшего(David J. Kramer, Florida International University) считает, что выражение поддержки Беларуси со стороны США чрезвычайно важно, но Вашингтон не должен забывать о нарушении прав человека в стране, заявил Дэвид Крамер в интервью Русской службе «».





- Госсекретарь Майк Помпео стал самым высокопоставленным чиновником США за последние два десятилетия, посетившим Беларусь. Как вы оцениваете отношения между США и Беларусью сегодня?





- Джон Болтон (бывший советник по национальной безопасности президента США) также посещал Беларусь в рамках своей поездки по региону в августе прошлого года, но да, визит госсекретаря, это самый высокий уровень, если я не ошибаюсь, с 1994 года.





Тот факт, что госсекретарь Помпео посетил Беларусь, сигнализирует о наличии американских интересов и поддержки страны. Он сделал попытку объяснить, что перед Минском не стоит выбора «или Россия, или США».





Стоит отметить, что Лукашенко мастерски лавирует между Россией и Западом на протяжении многих лет, и крайне важно, что США выразили поддержку суверенитету Беларуси и ее территориальной целостности в момент, когда Минск сталкивается с растущим давлением Москвы из-за идеи создания "союзного государства".





При этом также важно, чтобы США не демонстрировали личную или политическую поддержку Лукашенко безоговорочно. На сегодняшний день он дольше любого другого лидера в Европе управляет свой страной. Его послужной список в вопросе прав человека все еще довольно ужасен, и США вводили санкции в отношении режима Лукашенко.





Ситуацию с правами человека в Беларуси нельзя забывать, и Помпео ее упоминал. Но мы должны убедиться в том, что этот вопрос не будет упущен из виду, особенно на фоне протестов и последовавших арестов тех, кто выступал против белорусско-российских переговоров.





- Может ли ситуация с правами человека в Беларуси улучшиться, особенно в свете некоего разворота Лукашенко в сторону Запада?





- Конечно, он мог бы улучшить эту ситуацию, но я думаю, что вряд ли так будет. В этом году будут выборы – так называемые выборы – которые, скорее всего, приведут к новому президентскому сроку для него.





Лукашенко является президентом с 1994 года, и он позаботился о том, чтобы любые серьезные угрозы ему были устранены, люди арестованы и подвергнуты преследованиям. Поэтому тот факт, что Лукашенко, скорее всего, будет у власти еще один срок, должен вызывать опасения сам по себе.





Но Беларусь, без сомнений, важная страна. В этом плане, предложение о предоставлении энергетической помощи со стороны Помпео было хорошей идеей, и свидетельствует о прямой и ощутимой помощи, которую Соединенные Штаты могут оказать. Но нам нужно быть несколько осторожными, когда дело касается Лукашенко. Если мы не будем заметать прошлое и нынешние проблемы под ковер, то, я думаю, взаимодействие с Беларусью является положительным моментом.