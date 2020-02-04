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«Наступил момент истины» — Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Владимиром Путиным

04.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Наступил момент истины» — Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Владимиром Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», передает корреспондент БЕЛТА.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. — Прим. БЕЛТА). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. «Но если вы пообещали за 5 лет (когда «Белтрансгаз» купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», — заметил белорусский лидер.

«Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео (Госсекретарь США. — Прим. БЕЛТА) приехал. Завтра Трамп приедет… Что они будут делать?» — отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, как суверенная и независимая страна, определяет, какую проводить внешнюю политику. «Или мы этим навредили России? Нет», — добавил он.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава белорусского государства заявил...
 
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