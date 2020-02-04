На кого разрешена охота?

Источник материала: Пинский Вестник

В феврале разрешена охота на бобра, выдру, кабана, волка, лисицу, ено

товидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую.

По 28 февраля включительно во всех рыболовных угодьях республики действует запрет на лов налима обыкновенного.

В Течение месяца действует запрет на промысловый лов всех видов рыб в зимовальных ямах; во всех рыболовных угодьях республики действует запрет на лов сома обыкновенного.

Пинская МРИ охраны животного и растительного мира