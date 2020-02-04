Андрей Сидоренко: «Вудкрофт мастерски вешает лапшу на уши»

Источник материала: Tut.by

Хоккейный тренер Андрей Сидоренко, который вернул сборную Беларуси в элитный дивизион чемпионата мира, в интервью Tribuna.com критически оценил работу Крэйга Вудкрофта у руля минского «Динамо».



Андрей Сидоренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что делать с тренером? Не знаю. Если всех все устраивает. Мне кажется, прежде, чем приглашать человека, нужно понимать, анализировать, сможет ли специалист сделать боеспособную команду в тех условиях, которые перед ним поставлены. Сначала в «Динамо» декларировали одно, потом второе, затем третье. И ни одна цель не достигнута. Это касается и развития молодых игроков, и подготовки хоккеистов для сборной, и результата в КХЛ. В итоге только все антирекорды побили. Может, для этого звали Вудкрофта?

— Перед сезоном и в течение года Крэйг не уставал говорить о модели игры, которую он прививает своей команде. Вы эту модель увидели, поняли?

— Отвлекусь немного. Мне один журналист прислал ссылки на слова Вудкрофта, которые он говорил в «Женева-Серветте» после проигрышей. Почитайте, что он сейчас говорит. Это одно и то же. Вудкрофт так мастерски лапшу на уши вешает, извините за выражение. У него этому поучиться надо. Может, Крэйга нужно отправить на телевидение? Может, там польза будет?

Что же касается модели игры, то Вудкрофт хочет, чтобы «Динамо» играло очень агрессивно, в атаку, высоким прессингом. Это все видно. Но, на мой взгляд, тактика должна варьироваться. Второе — тактика должна отталкиваться от исполнителей, которые есть в команде. Защитники часто подключаются к атакам? Но, поймите, подключение должно быть своевременным. Нужно понимать, когда это действительно нужно, а не просто тупо всегда подключаться, бежать вперед. У «Динамо» не работает взаимоподстраховка, отсюда и случаются провалы. Соперник бегает, использует свободные зоны. И эти проблемы начались еще с лета: оппоненты не раз выбегали и 2 в 1, и 3 в 2. Эти проблемы остались. Поэтому не зря мы находимся на последнем месте по пропущенным шайбам.

Много ошибок индивидуального плана. Вудкрофт любит повторять, что при его системе не должно быть таких ошибок. Так почему игроки все равно ошибаются индивидуально? Может, стоит определить, тянут хоккеисты вообще или нет. Или посмотреть, в такой они физической форме.

Считаю, в каких-то моментах «Динамо» просто можно упростить игру, чтобы сделать результат. А то защитники иногда такие детские ошибки совершают. Смотришь на это и не знаешь, что думать. Или оставляют перед воротами одного соперника, или неправильно располагаются на площадке. Вудкрофт много говорит, что идет работа. Но посмотрите, как слабо мы играем в обороне.

Плюс, повторюсь, важен уровень игроков. Крайне необходимо иметь в составе исполнителей, до которых можно донести свои идеи. А еще хорошо, если есть хоккеисты, способные заменить на площадке любого партнера по команде. А то Андрей Костицын как-то говорил, что если выпадает из тройки какой-то хоккеист, остальные не знают, что делать. Приглашенные легионеры должны, по сути, делать результат. Они его делают? Сначала, на эмоциях, может, и было. Но когда началась рутинная работа, команды набрали ход, в «Динамо» все их мастерство растворилось.

— Вудкрофт недавно говорил, что, несмотря на проигрыши, определенный прогресс в игре «Динамо» есть. Вы его видите?

— Вот мы смотрим: команда безнадежно проиграла 1:5. А тренер говорит, что команда играла здорово. Сам себе задаю вопрос: «Или я ни в чем не разбираюсь, или что-то еще?» Может, мы смотрели разные матчи?

Честно, с одной стороны, мне жалко, что такое происходит с «Динамо». Нужно искать позитивные моменты. Но, с другой стороны, нужно смотреть правде в глаза. А то у нас получается как: «Динамо» играет здорово, но проигрывает 1:9. Или серия из 12 проигрышей. Это нормально разве? Почему бы Вудкрофту не извиниться перед болельщиками? Они же верят в эту команду. Нашим людям надо отдать должное. В другом городе они бы уже давно «вынесли» этого товарища.