«Рак не смог победить даже тех, кто от него умер». Онкопсихолог о верном отношении к онкологии и смерти

Источник материала: Tut.by

Cегодня во Всемирный день борьбы с раком мы поговорим не столько о тех, кто непосредственно участвует в этой борьбе: врачах и пациентах, сколько о каждом из нас. О тех, кто столкнулся с онкологией в близком окружении или (наилучший вариант) — просто в новостях СМИ. О том, как найти в себе верное отношение к онкологии и смерти, сегодня рассказывает онкопсихолог Инна Малаш.

Инна Малаш — психолог, онкопациентка, основатель группы помощи людям с раковыми заболеваниями «Жить»

Каждый человек при просмотре фильма, чтении статьи или книги испытывает эмоции. Причем на одну и ту же публикацию об онкологическом заболевании у разных людей могут быть разные реакции.

Почему в случае болезни и смерти известного человека об этом очень много пишут и в СМИ, и в соцсетях, люди много говорят об этом друг с другом? А в случае победы над раком как-то один раз сказали — и все, вроде бы и достаточно?

Почему истории людей победивших рак, и известных, и неизвестных, не подхватываются так массово, как известия о болезни? Стабильность, успех и радость других людей не так «включают» нас, как страх и жалость?



Фото: pinterest.com

Дело в том, что каждая смерть заставляет человека вольно или невольно задумываться о своей собственной. А когда умирают молодые люди, люди ведущие активный образ жизни, материально обеспеченные, имеющие медицинское образование — разрушаются иллюзии, которые уберегали каждого из нас от этого страха. Иллюзии о том, что умирают от старости, что богатые люди могут победить любое заболевание, что врачи уж точно могут победить любой недуг…

Современное общество как будто отменило смерть, эта тема не просто замалчивается — даже затрагивать ее так или иначе уже стало неприлично. Лучше сделать вид, что ее нет. Но именно страх смерти и тревога включаются, когда мы читаем про рак. Не чей-то, а именно свой, личный страх.

Людей, победивших рак, часто приводят в пример, ими восхищаются. В некоторых странах есть День выжившего. Те, кто вошли в стойкую ремиссию, выходят на улицу и несут табличку с надписью, что они победили болезнь. Это снижает страх смерти и дает надежду тем, кто сейчас проходит лечение. А вот когда от рака умирают, я часто слышу и читаю, что «болезнь победила». Но вспоминая этих людей — тех, кто умер от онкологии — я, несмотря на смерть, восхищаюсь их силой духа, искренностью, увлеченностью своим делом, и благодарю, что они были в моей жизни. Могу уверенно сказать, что они умерли непобежденными. Рак не смог их победить. А жизнь конечна — это для всех.



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Кроме собственного страха смерти, есть и страх тех, кто остется жить. Статистика, которая говорит о том, что врачи лечат все лучше, операции проходят все успешнее, оборудование все современнее, а ремиссии все продолжительнее, не утешает, если умирает близкий человек.

Четыре года назад в Латвии на встрече с главным онкологом страны я спросила: «Какой самый сложный вопрос вам задают пациенты?». Она ответила, что это вопрос о смерти, а именно — «как я умру?».

— И что вы им отвечаете? — я не заметила, что сама очень жду ответа на этот вопрос.

— Как врач я знаю, что когда я умру, то даже не узнаю об этом.

Так просто и так сложно одновременно. Трудно тем, кто остается.

Ни одна победа над раком не может утешить тех, кто потерял близких, любимых… Надо учиться не только говорить о смерти, но и учиться горевать о тех, кто умер, и жить дальше. Учиться находить силы для своей жизни, чтобы радоваться, преодолевать тоску, искать смыслы.

Страх смерти вложен в саму природу человека, и я знаю, что абсолютно у каждого есть свой опыт столкновения со смертью. И так приходит осознание конечности нашей жизни.

Ирвин Ялом в своей книге «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти» пишет, что жить, постоянно осознавая собственную смертность, нелегко. Это все равно что пытаться вглядываться в солнце — выдержать можно лишь до определенного момента.

Автор в своей книге пересказывает средневековое моралите «Каждый человек». Каждого человека посещает ангел смерти и говорит, что настал его смертный час. Человек просит дать ему время. «Ни за что», — отвечает ангел смерти. Новая просьба: «Можно я возьму с собой попутчика в это безнадежное одинокое путешествие?». Усмехнувшись, ангел с готовностью соглашается: «О да, если сможешь кого-нибудь найти».

И человек пытается уговорить кого-нибудь отправиться в путешествие вместе с ним. Но все друзья и знакомые отказываются; его сестра, например, жалуется на боль в ноге, которая не дает ей ходить. Даже аллегорические персонажи (Богатство, Красота, Сила, Знание) отвергают его приглашение. Когда, наконец, смирившись, он отправляется в путь в одиночку, внезапно находится попутчик — Добрые Дела, готовый следовать за ним даже к смерти.

Открытие каждого человека: добрые дела — это и есть тот попутчик, который может следовать за вами. Вы не можете забрать с собой ничего из того, что взяли, но лишь то, что отдали.



Фото: pinterest.com

Люди научились со страхом смерти справляться по-разному: кто-то оставляет себя в будущем с помощью своих детей, кто-то становится богатым и знаменитым, кто-то придумывает защитные ритуалы и придерживается нерушимой веры в чудесного спасителя.

Но как бы то ни было: все это не уберегает от возникновения эмоций при столкновении с информацией о раке. Как быть бережнее в информационном потоке, если вы понимаете, что страх и тревога непременно возникнут?

1. Прежде, чем чем читать текст, честно ответьте себе на вопрос: что я хочу знать? И для чего мне эта информация?

И тогда рассматривайте информацию под углом своих интересов. Если не можете ответить на эти вопросы, отложите чтение публикации.

2. Знаете ли вы как отличать достоверную информацию от недостоверной, особенно, когда речь об онкологических заболеваниях и исследованиях?

Помните, что:

об онкологическом заболевании и исследованиях лучше читать на медицинских сайтах;

дата публикации имеет значение. Протоколы лечения меняются один раз в 3−5 лет. И если вы читаете публикацию на медицинском сайте, а дата — 2014 год, знайте, что информация уже устарела;

если в публикации не указан автор — это не может быть гарантией достоверности статьи;

если автор указан, то не поленитесь — и хотя бы вбейте в гугл фамилию. Почитайте про образование автора и его работу. Если человек, не имеющий медицинского образования, пишет о медицинских вопросах, это вызывает сомнение в достоверности;

помните, что информация медицинского, психологического характера — это просто информация, а не конкретно ваш случай. Отделяйте себя от информации.

3. Если вы знаете, что эта информация может вызвать у вас неприятные чувства, то у вас три варианта:

— не читать;

— читать только утром, чтобы иметь возможность в течение дня справиться с переживаниями, с кем-то о них поговорить;

— взять помощника и попросить его почитать, а потом задать интересующие вас вопросы. Здесь важно выбрать человека правильно — того, кто не просто может читать про онкологию, но и доступно, дозированно донести ответы на вопросы, которые вас интересуют.