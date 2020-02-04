Источник материала: Tut.by

В странах ЕАЭС (в союз входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан) с 4 февраля ввели новые правила провоза наличных денег через границу. Об этом гогворится на сайте ГТК. Такое решение было принято коллегией ЕЭК (Евразийской экономической комиссии). Изменения коснутся сумм, которые в эквиваленте превышают 100 тысяч долларов.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С 4 февраля при провозе физлицом через таможенную границу ЕАЭС наличных или денежных инструментов больше чем на 100 тысяч долларов за один раз вместе с таможенной декларацией придется предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Подтверждением происхождения денег могут послужить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии наличных со счета, получении кредита. Также можно предъявить документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, к примеру наследования или дарения, говорится на сайте Федеральной таможенной службы России.

Если же документы не предоставить, провезти такую сумму через границу будет нельзя.

Наличные денежные средства — это монеты и банкноты, которые находятся в обращении в странах ЕАЭС, или иностранная валюта. Сюда же относятся деньги, которые изымаются из обращения, но их можно обменять на действующие дензнаки. Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, сюда не относятся.

Денежные инструменты в данном случае — это векселя, дорожные и банковские чеки, ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Напомним, что сейчас, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, необходимо обязательно декларировать деньги или дорожные чеки, которые ввозятся или вывозятся с территории союза, в общей сумме больше чем 10 тысяч долларов. Но пояснять, откуда они взялись, не надо.

Если ввозимая или вывозимая сумма меньше либо равна 10 тысячам долларов, в письменной форме декларировать ее можно по желанию.