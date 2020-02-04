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Лукашенко о сахарном скандале: «Там попались и с погонами люди»

04.02.2020 12:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко о сахарном скандале: «Там попались и с погонами люди»

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что это он велел развернуть над Европой самолет, с белорусскими коррупционерами.

Как рассказал глава государства, в ближайшее время КГБ подробно раскроет подробности скандала с руководителями сахарных комбинатов Беларуси. Пока же Александр Лукашенко признался, что лично приказал развернуть самолет с коррупционерами.

«Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», - рассказал президент.

Пол словам главы государства, руководители сахарных комбинатов создали в Москве торговый дом, который по своей сути был финансовой прокладкой. Сахарные заводы поставляли туда продукцию по заниженной цене, а ТД потом продавал ее с солидной накруткой. Разница в виде взяток шла директорам. При этом прикрытие коррупционной схемы осуществляли и люди в погонах.

"Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех», - отметил Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что это он велел развернуть над Европой самолет, с белорусскими коррупционерами.
 
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