|
Лукашенко о сахарном скандале: «Там попались и с погонами люди»
04.02.2020 12:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что это он велел развернуть над Европой самолет, с белорусскими коррупционерами.
Как рассказал глава государства, в ближайшее время КГБ подробно раскроет подробности скандала с руководителями сахарных комбинатов Беларуси. Пока же Александр Лукашенко признался, что лично приказал развернуть самолет с коррупционерами.
«Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», - рассказал президент.
Пол словам главы государства, руководители сахарных комбинатов создали в Москве торговый дом, который по своей сути был финансовой прокладкой. Сахарные заводы поставляли туда продукцию по заниженной цене, а ТД потом продавал ее с солидной накруткой. Разница в виде взяток шла директорам. При этом прикрытие коррупционной схемы осуществляли и люди в погонах.
"Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех», - отметил Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что это он велел развернуть над Европой самолет, с белорусскими коррупционерами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)