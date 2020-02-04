ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудник компании, которая ведёт беларуских блогеров: меня заставили уволиться за критику секс-картин в офисе

04.02.2020 12:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Экс-сотрудник компании MediaCube – резидента ПВТ и официального партнера YouTube с офисом в Минске; проект ведет беларуских блогеров – рассказал dev.by историю своего увольнения. Он считает, что лишился должности из-за того, что раскритиковал картины, которые повесили в офисе. Все они носили «сексуальный подтекст».

Парень представился Игнатом. С его слов, в декабре в главном офисе компании стали развешивать картины, которые молодой человек счел неуместными: среди них были работы известного беларуского художника Руслана Вашкевича. Некоторые критики относят его рисунки к искусству «для взрослых» (на них, в частности, изображены обнаженные люди). По этому поводу собеседник dev.by выразил недовольство в общем чате: он назвал картины «оскорбительными», «визуальным шумом» и сравнил их с «разрастающимися метастазами». Игнат увидел в них угрозу для привлекательности MediaCube перед партнерами.

По версии Игната, с постом согласились 19 человек, но позже руководители отделов просили сотрудников убрать знаки поддержки. А вечером следующего дня начальник отдела сообщил парню, что его якобы нужно уволить «за вчерашнее» – по просьбе Михаила Быченка (основателя и CEO MediaCube). Как поделился Игнат с dev.by, ему пригрозили, что найдут повод уволить по статье, если он не подаст заявление сам. Парень ушел из компании, вслед за ним – еще одна девушка, которая разделяла его взгляды.

Позиция CEO MediaCube Михаила Быченка

Чтобы узнать мнение второй стороны, dev.by письменно связался с Михаилом Быченком. Сперва он сделал акцент на толерантности MediaCube и вместе с ним неожиданный инсайд: мол, на работу брали девушку, которая спустя неделю попросила называть ее Игнатом, а спустя две недели стала пользоваться мужским туалетом. «Все спокойно отнеслись к этому и даже к фаллоимитатору в [ее] прозрачном пакет», – добавил Быченок.

По мнению СЕО компании, картины ни при чем; причина увольнении – в неорганизованности Игната. Он постоянно срывал дедлайны, опаздывал на работу и «дизморалил» остальных людей в команде: казалось, в офисе ему не нравится вообще ничего – от вешалок в гардеробе до тех самых картин на стенах. То, что Игната уволили не по статье, – попытка пойти MediaCube навстречу своему сотруднику. Кроме того, Быченок сказал, что картины выбирал сам: «Мне показалось, что для нас, молодых и дерзких, это будет интересно. Выбирал на свой вкус, точно так же, как цвет ковролина и стен в офисе, модель ноутбуков, цвет скайп-колльных».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-сотрудник компании MediaCube – резидента ПВТ и официального партнера YouTube с офисом в Минске; проект ведет беларуских блогеров – рассказал dev.by историю своего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о сахарном скандале: «Там попались и с погонами люди»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика