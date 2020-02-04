Сотрудник компании, которая ведёт беларуских блогеров: меня заставили уволиться за критику секс-картин в офисе

Источник материала: KYKY

Экс-сотрудник компании MediaCube – резидента ПВТ и официального партнера YouTube с офисом в Минске; проект ведет беларуских блогеров – рассказал dev.by историю своего увольнения. Он считает, что лишился должности из-за того, что раскритиковал картины, которые повесили в офисе. Все они носили «сексуальный подтекст».

Парень представился Игнатом. С его слов, в декабре в главном офисе компании стали развешивать картины, которые молодой человек счел неуместными: среди них были работы известного беларуского художника Руслана Вашкевича. Некоторые критики относят его рисунки к искусству «для взрослых» (на них, в частности, изображены обнаженные люди). По этому поводу собеседник dev.by выразил недовольство в общем чате: он назвал картины «оскорбительными», «визуальным шумом» и сравнил их с «разрастающимися метастазами». Игнат увидел в них угрозу для привлекательности MediaCube перед партнерами.

По версии Игната, с постом согласились 19 человек, но позже руководители отделов просили сотрудников убрать знаки поддержки. А вечером следующего дня начальник отдела сообщил парню, что его якобы нужно уволить «за вчерашнее» – по просьбе Михаила Быченка (основателя и CEO MediaCube). Как поделился Игнат с dev.by, ему пригрозили, что найдут повод уволить по статье, если он не подаст заявление сам. Парень ушел из компании, вслед за ним – еще одна девушка, которая разделяла его взгляды.

Позиция CEO MediaCube Михаила Быченка

Чтобы узнать мнение второй стороны, dev.by письменно связался с Михаилом Быченком. Сперва он сделал акцент на толерантности MediaCube и вместе с ним неожиданный инсайд: мол, на работу брали девушку, которая спустя неделю попросила называть ее Игнатом, а спустя две недели стала пользоваться мужским туалетом. «Все спокойно отнеслись к этому и даже к фаллоимитатору в [ее] прозрачном пакет», – добавил Быченок.

По мнению СЕО компании, картины ни при чем; причина увольнении – в неорганизованности Игната. Он постоянно срывал дедлайны, опаздывал на работу и «дизморалил» остальных людей в команде: казалось, в офисе ему не нравится вообще ничего – от вешалок в гардеробе до тех самых картин на стенах. То, что Игната уволили не по статье, – попытка пойти MediaCube навстречу своему сотруднику. Кроме того, Быченок сказал, что картины выбирал сам: «Мне показалось, что для нас, молодых и дерзких, это будет интересно. Выбирал на свой вкус, точно так же, как цвет ковролина и стен в офисе, модель ноутбуков, цвет скайп-колльных».