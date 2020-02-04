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Лукашенко: КНР не станет изгоем из-за коронавируса
04.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае, передает агентство
«Нам стоит тревожиться. Но только в одном – мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Все остальное – за Минздравом», – заявил Лукашенко. По его словам, на проблеме вируса из КНР наживаются многие компании. Как отметил белорусский лидер, сейчас надо работать над решением возникшей проблемы. Другим странам сделать из Китая изгоя не получится, заключил Лукашенко.
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Ранее сообщалось, что
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На проблеме вируса из Китая наживаются многие компании, заявил президент Беларуси.
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