«Муж сказал, что уже никогда меня не захочет». Адвокат отвечает читательнице, которая не хочет развода

Источник материала: Tut.by

Кризис, который нередко наступает в семьях после рождения ребенка, коснулся и нашей читательницы. Она пишет, что муж так устал от ситуации дома, что настаивает на разводе и подал исковое заявление в суд. Сама же автор письма уверена: все еще можно исправить. Можно ли убедить суд в том, что развод — это ошибка? Отвечает адвокат.

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— Я пока еще замужем, но вот-вот рискую отправиться в отряд разведенок с маленьким ребенком на руках. В страшном сне не могла себе такое представить. Прежде чем задать свой вопрос, хочу все-таки немножко объяснить ситуацию, чтобы вы меня поняли, Татьяна.

Мы с мужем вместе уже 10 лет. Из них три года женаты. Чуть больше года назад у нас появилась дочка, наша долгожданная принцесса.

Как и ко многим, после рождения ребенка к нам пришли проблемы, в том числе — в наших отношениях друг с другом.

Я точно могу сказать, что возраст не определяет, готов ли ты к рождению детей. Твоя жизнь переворачивается с ног на голову, и ты не знаешь, что с этим делать. Мы с мужем точно к этому оказались не готовы. Думаю, имеет значение еще и то, что у нас нет рядом бабушек и дедушек, которые могли бы подменить нас хотя бы на вечер и дать возможность передохнуть, побыть вдвоем.

Я смогла уговорить себя, что это временно. Но мой муж устал (я могу понять его в этом) и не хочет никаких полумер. За прошедший год мы ссорились так часто, как не ссорились за все остальные 9 лет отношений, вместе взятых. В пылу одной из ссор он признался, что изменил мне. Чтобы сделать мне больнее, сказал, что ни о чем не жалеет, что глядя на меня, вообще не представляет, когда снова захочет меня и захочет ли в принципе. На волне обиды я сказала, что мы разъезжаемся — он уехал от нас с дочкой, живет у друга.

На самом деле мне, конечно же, просто нужно было время, чтобы осознать то, что произошло. Обдумав все, я признаю, что в случившемся есть и моя вина. Я и правда запустила себя в последнее время. Но я готова меняться. Когда я позвала мужа на разговор, чтобы сказать ему об этом, он тоже сказал, что у него есть новости для меня. Когда мы встретились, он сказал, что настроен разводиться, его решение окончательное, и он уже подал иск в суд.





В скором времени мне пришла повестка. Суд будет уже в марте. Желание мужа развестись было сильным ударом для меня. Но я приняла его. Я уверена, что нам просто нужно время, чтобы начать все сначала. Я работаю над собой. Я вспоминаю и ищу себя прежнюю, до рождения малышки. Общение с мужем пока не очень клеится, но опять-таки — это просто вопрос времени, я уверена.

Ну и теперь мой главный вопрос: в марте действительно все может закончиться? Нас правда могут вот так взять и сразу развести? Если да, то могу ли я как-то повлиять на эту ситуацию, попросить суд дать нам с мужем чуть больше времени, чтобы мы попробовали начать все сначала?

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; Телефоны: +375 (33) 688 66 36, +375 (29) 388 66 36, +375 (25) 688 66 36, 8 (017) 399 66 36

— Из вашего письма следует, что ваш супруг обратился в суд с иском о расторжении брака между вами, и в результате вам был предоставлен трехмесячный срок для принятия мер к примирению, а также для достижения соглашения об общем несовершеннолетнем ребенке и разделе совместно нажитого в период брака имущества. В этой части суд все сделал правильно, поскольку это общее требование законодательства.

Справочно: на основании ч.2 ст. 36 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь) трехмесячный срок суд предоставляет супругам автоматически при приеме искового заявления о расторжении брака.

Из вашего письма ясно, что этот срок истекает в марте. Именно на март назначено первое судебное заседание по делу.

Отвечая на ваш первый вопрос о том, смогут ли вас развести сразу, отмечу, что если вы признаете предъявленный к вам иск и дадите согласие на расторжение брака, то у суда будут все основания расторгнуть ваш брак в первом же судебном заседании по делу.

Отвечая на ваш второй вопрос о том, можете ли вы повлиять на ситуацию, попросив суд дать вам с мужем чуть больше времени для примирения, отмечу, что такая возможность предоставлена вам действующим законодательством.

Обратите внимание: при рассмотрении искового заявления суд принимает меры, направленные на сохранение семьи, и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев. Это правило прямо закреплено в ч.5 ст. 36 КоБС Республики Беларусь.

На заметку: попросить суд о предоставлении дополнительного срока для примирения можно как непосредственно в ходе судебного заседания по делу, так и заблаговременно — подав в суд письменное ходатайство соответствующего содержания.

Отмечу, что вопросы предоставления судом дополнительного срока для примирения супругов подробно рассматривались в колонке «Я передумала разводиться с мужем, а заявление уже в суде: адвокат комментирует письмо читательницы» .

Кроме того, обращаю ваше внимание: сегодня у вас есть возможность предпринять еще более кардинальные меры и не только отложить судебное разбирательство на срок не более шести месяцев, но и вовсе воспрепятствовать расторжению брака между вами и супругом. Безусловно, эта мера тоже действует только на протяжении ограниченного срока, но она дает максимально возможное количество времени для достижения той цели, которую вы поставили перед собой — сохранить семью.

Следует знать: в ст. 35 КоБС Республики Беларусь определены условия, при которых расторжение брака недопустимо во время беременности жены и до достижения ребенком возраста трех лет без письменного согласия другого супруга на расторжение брака.

При этом принципиально важно, чтобы именно этот второй супруг, который не согласен на расторжение брака:

во-первых, проживал с ребенком,

во-вторых, осуществлял родительскую заботу о нем.

Есть исключения, когда:

отцовство по отношению к ребенку признано другим лицом,

по решению суда сведения о муже как об отце ребенка исключены из записи акта о рождении ребенка.

Из вашего письма ясно, что соблюдены все условия, необходимые для применения вышеуказанного законодательного ограничения на расторжение брака. Так, у вас с супругом есть ребенок младше трех лет, он проживает вместе с вами и именно вы осуществляете родительскую заботу о нем, при этом именно вы не согласны на расторжение брака. Следовательно, в отсутствие вашего согласия удовлетворение иска вашего супруга и расторжение брака между вами вплоть до достижения дочерью возраста трех лет невозможно.

Мой личный совет: чтобы исключить непредвиденные ситуации, рекомендую уже сейчас, до истечения предоставленного вам с супругом трехмесячного срока для примирения, подать в суд письменное заявление, в котором нужно отразить свое отношение к предъявленному иску. А именно: указать, что вы не согласны с исковыми требованиями супруга и категорически возражаете против расторжения брака между вами. В сложившихся обстоятельствах ваше несогласие будет безусловным основанием для отказа вашему супругу в расторжении брака.

Обращаю ваше внимание, что это действенная мера, как уже было указано выше, тем не менее, остается временной. Законодательство будет помогать вам сохранить семью вплоть до достижения ребенком возраста трех лет. После чего, если ваш супруг вновь обратится в суд с иском о расторжении брака, действовать будут уже только общие правила, согласно которым суд по своей инициативе или по ходатайству стороны вправе (но не обязан) предоставить супругам дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.