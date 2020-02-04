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Пес научился кататься на санках без помощи человека: посмотрите, как он это делает
Источник материала: Tut.by
Собаки часто приходят в восторг от снега, но не все умеют делать то, что легко удается псу из этого видео. Стоило только дать ему санки, и он сразу же понял, как с ними нужно обращаться! Просто посмотрите, как это было.
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