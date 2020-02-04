Источник материала: Новости Волковыска

Во время посещения Добруша Александр Лукашенко жёстко высказался о задержании руководителей сахарных заводов.

— Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов, — заявил сегодня белорусский президент.

Напомним, 24 января, самолет «Белавиа», летевший по маршруту Минск — Мюнхен, развернули на подлете к Вроцлаву и посадили в Гродно. Как рассказали пассажиры, с борта сняли от 6 до 8 человек.

«Зашел мужчина в форме и сказал: „Я сейчас назову некоторые фамилии, вы возьмете свои вещи и пройдете с нами“. Назвал 6 человек, но по факту это 2 семьи», — рассказал один из пассажиров. По его словам, попросили выйти две пары, все они были примерно одинакового возраста — около 50 лет.