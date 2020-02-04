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Смирилась с БелАЭС? Литва готова к устранению разногласий с Беларусью
Источник материала: Партизан
Литва готова к созданию с Беларусью плана действий по устранению имеющихся разногласий, заявил сегодня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем
По словам Линаса Линкявичюса, белорусская сторона показала политическую волю по решению имеющихся проблем.
Он также рассказал о состоявшейся сегодня утром встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, во время которой было отмечено много позитива, в том числе в областях экономики, транспорта. Двустороннее сотрудничество можно увеличить, есть готовность к этому с литовской стороны.
На встрече в белорусском правительстве предметно были обсуждены вопросы белорусско-литовского взаимодействия, в том числе в нефтехимической области и альтернативных поставках газа.
Глава МИД Литвы отметил важность вступления Беларуси в ВТО и готовность литовской стороны к экспертной помощи в этом.
Линас Линкявичюс также констатировал, что "болячки" в белорусско-литовских отношениях остаются. Наряду с этим литовский министр сказал о готовности Литвы совместно с Беларусью работать над дальнейшим устранением имеющихся разногласий.
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Литва готова к созданию с Беларусью плана действий по устранению имеющихся разногласий, заявил сегодня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече...
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