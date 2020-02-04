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В Бресте сбили 9-летнего мальчика на светофоре

04.02.2020 12:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте сбили 9-летнего мальчика на светофоре
БЕЛТА

61-летний брестчанин на автомобиле Seat поворачивал направо и сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает БЕЛТА.

Ребенка с травмами госпитализировали в детскую областную больницу. Проводится проверка.

В ГАИ просят родителей ежедневно напоминать детям о том, что проезжая часть - зона повышенной опасности. Дорогу нужно переходить только по пешеходным переходам, убедившись при этом в безопасности. В свою очередь водителям следует быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов: подъезжая к ним, необходимо снижать скорость и предоставлять преимущество пешеходам. 

В Бресте сбили 9-летнего мальчика на светофоре
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