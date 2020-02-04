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В Бресте сбили 9-летнего мальчика на светофоре
04.02.2020 12:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
61-летний брестчанин на автомобиле Seat поворачивал направо и сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает
Ребенка с травмами госпитализировали в детскую областную больницу. Проводится проверка.
В ГАИ просят родителей ежедневно напоминать детям о том, что проезжая часть - зона повышенной опасности. Дорогу нужно переходить только по пешеходным переходам, убедившись при этом в безопасности. В свою очередь водителям следует быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов: подъезжая к ним, необходимо снижать скорость и предоставлять преимущество пешеходам.
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Авария произошла третьего февраля вечером на перекрестке ул. Мицкевича и ул. Ленина.
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