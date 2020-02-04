Литва предлагает Беларуси наладить постоянные поставки нефти и газа

Источник материала: Ежедневник





Литва предлагает Беларуси интенсивно использовать ее инфраструктуру для налаживания регулярных поставок нефти и газа.

"Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти, которые уже проходили. Мы можем обсуждать и более постоянный процесс. Об этом как раз говорилось на встрече с премьер-министром Беларуси. Мы должны рассмотреть технические решения, возможности поставок газа. Тут предстоит большая работа", - сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Беларуси Владимиром Макеем сказал Линас Линкявичюс.