От портных до физиков. На кого учились современные белорусские писатели

Источник материала: Аргументы и факты

Абсолютный лидер продаж - «Бесконечность любви, бесконечность печали. Книга вторая» Натальи Батраковой.



Наталья Батракова. Фото: Фото из открытых источников

Четырехтысячный тираж разошелся за 11 дней! Сейчас к печати готовится уже третий дополнительный тираж, а киностудия «Беларусьфильм» заявила о желании экранизировать дилогию. Надо сказать, что и предыдущие работы Батраковой - романы «Территория души», «Площадь согласия», «Миг бесконечности» - стали настоящими бестселлерами, а сама Наталья по праву заняла почетную строчку в списке самых популярных писателей нового века.

Удивителен факт, что один из самых известных белорусских авторов не имеет специального филологического образования. Наталья - инженер, специалист по управлению перевозками, много лет проработала главой представительства транспортной компании. Но если рожден писать книги, то не сможешь их не писать.

«АиФ» решил узнать, кто еще из современных белорусских авторов тоже учился «другому», но в результате пришел к литературному труду. И, кажется, сделал правильный выбор.

Из технарей в лирики

Евгения Пастернак. Ироническая проза, проза для подростков, самоучители.



Евгения Пастернак. Фото: Фото из открытых источников

Известные книги автора: «Компьютер для женщин», «Интернет для женщин», в соавторстве с Андреем Жвалевским - «Время всегда хорошее», «Шекспиру и не снилось», «Гимназия №13», «М+Ж».

Образование: Физик.

Как начала писать: Выходила из декрета, думала, чем бы заняться, Андрей Жвалевский (будущий соавтор) предложил написать самоучитель «Компьютер для женщин». Физики в тот момент совсем были не нужны, и я согласилась. Книга вызвала большой интерес и споры. Во-первых, ее ругали даже через 4 года после выпуска. А во-вторых, продажи поднялись раз в десять. Так что это только укрепило меня в мысли, что я все делаю правильно.

Как помогает основная профессия: Физическое образование позволяет разобраться в любом вопросе, систематизировать информацию, отбросить «фейки», остальное разложить по полочкам.

Андрей Жвалевский. Ироническая проза, фэнтези, проза для подростков, самоучители.



Андрей Жвалевский. Фото: Фото из открытых источников

Известные книги автора: «Мастер сглаза», цикл «Порри Гаттер» (в соавторстве с Ильей Мытько), в соавторстве с Евгенией Пастернак - «Правдивая история Деда Мороза», «М+Ж», «Время всегда хорошее», «Смерть мертвым душам».

Образование: физик.

Как начал писать: В выпускном классе я долго не мог решить, куда поступать: на журфак или на физфак. Отец (профессиональный журналист) сказал: «Ты что, дурак? Конечно, на физфак. Если будешь пишущим технарем, тебя с руками оторвут». И оказался прав.

Как помогает основная профессия: 1. Дает навык обработки информации. Когда сочиняешь что-то, каждый раз приходится перелопатить кучу информации, рассортировать данные. 2. В физике много математики, то есть системной логики. А создание сюжета - это создание сложной структуры. Сюжет строится по логичным законам. Если даже нарушаешь их, нужно понимать, что и как нарушать. 3. Сама физика учит парадоксальности мира. То есть все устроено не так, как нам кажется, а так, как на самом деле. Нам кажется, что солнце встает на востоке, но на самом деле это Земля поворачивается вокруг своей оси. А отношения, психология - в них ведь тоже полно парадоксов.

Ни дня по диплому

Оксана Хващевская. Женская любовная проза, деревенский романс.



Оксана Хващевская Фото: Фото из открытых источников

Известные книги автора: «Не любовь», первая часть дилогии «Там, за зорями».

Образование: Портной верхней одежды.

Как начала писать: Писать я начала в 16 лет. Каждый раз, рассказывая об этом, вспоминаю свою учительницу русского языка и литературы Валентину Федоровну Петухову, привившую любовь к чтению, и одноклассницу Коцур Веронику, благодаря которой все и произошло. В десятом классе на уроках труда мы чистили с Вероникой картошку, она и поделилась со мной секретом, что роман начала писать, спросила, не хочу ли и я попробовать. Я захотела, пришла домой, взяла тетрадку, ручку и начала писать. Так родился мой первый роман «Анна Морал» - история юной девушки, проживающей во Франции в XVI веке. И я уже не останавливалась. Постепенно из простого увлечения писательство стало образом жизни.

Как помогает основная профессия: Получив диплом, я и дня не работала портным. Но всегда моя основная работа была связана с физическим трудом, а мозг при этом всегда был настроен на тот или иной сюжет. А еще работа подарила знакомства со многими историями, и не единожды отдельные герои были списаны с реальных людей.

Виталий Радченко. Фэнтези.



Виталий Радченко. Фото: Фото из открытых источников

Известные книги автора: «Авессалом. Начало», «Авессалом-2. Портал».

Образование: Станочник широкого профиля. Режиссер народных обрядов и праздников.

Как начал писать: Однажды написал одностраничную шутливую биографию группы, в которой играл. Понравилось, и я решил перейти к крупным формам. А однажды вышел из кино и подумал - люди тратят такие деньги на спецэффекты и не могут написать толковый сценарий? Решил, что напишу. Долго думал над жанром, склоняясь к детективу, но тут судьба свела меня с московским писателем Эмилем Ангелом, а он был одержим идеей фантастического сериала. Вместе придумали мир бессмертных и человека, наделенного особенными способностями. Сюжет стандартный, но мы решили его разыграть в «белорусских болотах». В итоге сценарий компанию не заинтересовал, но я - с позволения Эмиля - переработал его в роман.

Как помогла основная профессия: На режиссуре проходили основы драмы, это очень помогало писать. А станочное дело помогло тем, что, работая на заводе, оказался среди колоритных людей, чьими чертами наделил некоторых своих героев. Не пришлось выдумывать. Хотя они пока об этом не знают.

Вау-эффект

Игорь Поляков. Драматическая проза.



Игорь Поляков. Фото: Фото из открытых источников

Известные книги автора: повесть «Пространства», роман «Мистичковая история».

Образование: Инженер-программист.

Как начал писать: Мне тогда только исполнилось 30 лет, человек с «опытом», как казалось, несколько лет в эмиграции. Возможно, в тот момент донимала ностальгия по всему: по времени, по друзьям, по месту. Подтолкнула приятельница. Говорит: «А попробуй напиши книгу - интересно рассказываешь». Написал что-то вроде первой главы, показал подруге, услышал в ответ: «Вау-эффект», взбодрился - и пошло-поехало. Страшно не было, лень продолжать, не останавливаться - да. Но это если не считать книжки, которую написал в конце первого класса. Точнее, я её диктовал - как и полагается матерому советскому классику, а записывала «секретарь» - супруга дедушки.